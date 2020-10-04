Сергей КРИВЦОВ: «От души благодарен всем своим учителям»

29-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поздравил учителей с профессиональным праздником. День учителя отмечают в Украине в первое воскресенье октября.
«Школа, школа, это было… интересно!
От души благодарен всем своим учителям за то, что выдержали, выстояли, научили, воспитали!
Здоровья и терпения вам! С днем учителя!⠀
P.S. Совсем скоро еще больше Кривцовых в школах страны!», — написал Кривцов в Instagram.
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Источник — Instagram
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