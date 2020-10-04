Сергей КРИВЦОВ: «От души благодарен всем своим учителям»

Футболист «Шахтера» поздравил учителей с профессиональным праздником

  • 04.10.2020 11:31
  • 393 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «От души благодарен всем своим учителям»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поздравил учителей с профессиональным праздником. День учителя отмечают в Украине в первое воскресенье октября.

«Школа, школа, это было… интересно!

От души благодарен всем своим учителям за то, что выдержали, выстояли, научили, воспитали!

Здоровья и терпения вам! С днем учителя!⠀

P.S. Совсем скоро еще больше Кривцовых в школах страны!», — написал Кривцов в Instagram.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Oleg Bolgarin
    online
      Oleg Bolgarin, 04.10.2020 12:33
    0
    Фото супер, папа и мама молодцы!
    Ссылка
    Oleg Bolgarin
    online
      Oleg Bolgarin, 04.10.2020 12:33
    0
    Фото супер, папа и мама молодцы!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности