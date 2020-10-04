4-й тур
Ньюкасл
3:1
Бёрнли
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл — Бернли — 3:1. Видео голов и обзор матча

Хозяева добились уверенной победы в поединке 4-го тура АПЛ

  • 04.10.2020 11:18
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Ньюкасл — Бернли — 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Ньюкасл Юнайтед

В поединке 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» дома обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Ньюкасл» — «Бернли» — 3:1
Голы: Сен-Максимен, 14, Уилсон, 65, 77, с пенальти — Вествуд, 61

Лучшие моменты матча Ньюкасл - Бёрнли
77' ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
65' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
61' ГОЛ ! Мяч забил Эшли Вествуд (Бёрнли).
14' ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
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Источник — YouTube

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