В поединке 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» дома обыграл «Бернли» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ньюкасл» — «Бернли» — 3:1
Голы: Сен-Максимен, 14, Уилсон, 65, 77, с пенальти — Вествуд, 61
Лучшие моменты матча Ньюкасл - Бёрнли
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Вествуд (Бёрнли).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл).
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Источник — YouTube
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