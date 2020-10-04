Динамо U-19 – Заря U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 октября юношеская команда «Динамо» проведет матч пятого тура чемпионата Украины среди команд U-19.
В этот день подопечные Игоря Костюка встретятся со «Зарей».
Поединок состоится на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало - в 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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