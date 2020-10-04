Сент-Трюйден Филиппова сыграл вничью с Кортрейком Макаренко

Украинцы встретились на поле в матче чемпионата Бельгии

  • 04.10.2020 03:19
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Сент-Трюйден Филиппова сыграл вничью с Кортрейком Макаренко
© ФК Сент-Трюйден

В 8-м туре чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» сыграл в безголевую вничью с «Кортрейком».

В стартовом составе «Сент-Трюйдена» на поле вышел украинский форвард Александр Филиппов, который был заменен на 81-й минуте. Всю игру за «Кортрейк» провел еще один наш соотечественник Евгений Макаренко. Защитник в первом тайме имел отличный голевой шанс, но после его удара головой мяч пролетел мимо ворот.

Отметим, что «Кортрейк» в середине второго тайма остался в меньшинстве.

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Александр Снитко, Sport.ua

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