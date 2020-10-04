Разгром от соперника Зари. Брага одержала победу в чемпионате Португалии

«Оружейники» забили четыре гола в ворота «Тонделы»

  • 04.10.2020 02:37
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Разгром от соперника Зари. Брага одержала победу в чемпионате Португалии
© twitter.com/scbragaoficial

В поединке 3-го тура чемпионата Португалии «Брага», которая станет соперником луганской «Зари» в групповом раунде Лиги Европы, разгромила на выезде «Тонделу» со счетом 4:0. Гости забили четыре гола в ворота соперников уже в первом тайме, практически сняв вопросы о победителе встречи.

Эта победа стала первой для «Браги» в новом чемпионате. Ранее «оружейники» проиграли «Порту» (1:3) и «Санта Кларе» (0:1).

Чемпионат Португалии. 3-й тур.

«Тондела» – «Брага» – 0:4

Голы: Виана (22), Галено (26, 43), Орта (29)

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Александр Снитко, Sport.ua

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