Фальшивая философия. Барселоне пора перестать тосковать по Гвардиоле

В последние несколько лет в мире футбола случилось многое. Особенно штормило «Барселону», которая существенно перетрясла свой состав и сменила главного тренера. Остановив свой выбор на Рональде Кумане, руководство «блауграны» многих удивило – все-таки в прошлый раз голландец так плохо справился со своей работой, что ему на замену позвали Сэма Эллардайса.

С тех пор Куман клубы не тренировал, зато успешно справлялся со сборной. Впрочем, его резюме никто не просматривал, а позвали по той же причине, что и Фрэнка Лэмпарда, Микаля Артету, Уле Гуннара-Сульшера и Андреа Пирло. В свои игровые годы Куман был невероятно хорош в составе «Барсы», и здесь все еще считают, что одно это поможет ему «понять клуб» лучше, чем любой другой наемник.

Но с момента, когда Куман блистал на футбольном поле, прошло 25 лет. Двадцать лет назад он перестал работать помощником Луи ван Гала. С тех пор он поработал с «Витессом», «Аяксом», «Бенфикой», ПСВ, «Валенсией», АЗ, «Фейенордом», «Саутгемптоном», «Эвертоном» и сборной Нидерландов. И пусть у него есть парочка трофеев, называть его сверхуспешным тренером не поворачивается язык. Помимо этого, у него не прослеживается какая-то четкая философия, как у некоторых других молодых специалистов.

На самом деле ни для кого не секрет, что у «Барселоны» есть «комплекс Пепа Гвардиолы», и каждый новый тренер после 2012 года всегда сравнивается именно с ним. Тот легендарный четырехлетний период, когда команда выигрывала все, никогда не будет стерт с памяти. Сложно сказать, увидим ли мы еще команду столь совершенную, как та «Барса». Хотя бы потому что с того момента разница между грандами и середняками в Европе стала еще более заметной. Мало кого удивляет, что одна команда выигрывает абсолютно все. «Бавария» только что взяла требл, и мы все равно не ставим ее на один уровень с той «блауграной». Если немцам с ней не сравниться, то, может, это уже не по силам никому.



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Это, впрочем, не мешает каталонцам именно этим и заниматься. Сравнивать. Вновь и вновь. Есть три пункта, которые, как кажется руководству, привели к тому успеху. Первое – любовь к владению мячом. Второе – доморощенные звезды. Третье – инновационный тренер, который способен изобретать собственные тактики. Это – главные заветы «настоящей» «Барсы». Но эти три пункта редко сходятся.

Философия

У «Барсы» есть серьезный пунктик относительно философии.

Начнем с того, что их настоящая философия всегда отличалась от той, которую мы привыкли обсуждать. Да, владение всегда было важно – как и высокая защитная линия и построение 4-3-3 еще времен Ринуса Михелса. Но многие тренеры с тех пор модифицировали эти идеи, подстроив их под себя. Иногда «Барса» все строила вокруг своих звезд, а иногда всем заправляла система. Бывало, что выгрызть мяч у каталонцев не представлялось возможным, а было и так, что «сине-гранатовые» играли гораздо более прямолинейно. Принято считать, что у клуба был свой четкий путь, но на самом деле футбол никогда не стоит на месте – как и стили игры. Терри Венейблс дошел до финала Кубка Европы с формацией 4-4-2, сильной обороной и пашущей полузащитой. И никто его не грозился гнать поганой метлой.

Другая проблема заключается в том, что «Барселона» всегда была жертвой собственного успеха. Почти все топ-клубы Европы отдают предпочтение атаке и сохранению владения. 15 лет назад такое было немыслимо – тогда Жозе Моуринью и Рафа Бенитес усыпляли всю Европу своим прагматичным стилем. И считалось, что вот он – путь к успеху. То, как играла «Барса», казалось баловством и обреченной попыткой убить двух зайцев.

Сейчас же все так играют. И это делает философию «Барселоны» менее оригинальной. Ну и нельзя забывать, что чистой тики-таки больше не существует. Самые успешные команды играют в духе «Баварии» Ханси Флика и «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Англичане не так пекутся о владении, но они постоянно давят на соперника, используют фальшивую девятку и двух забивных форвардов. И им хватает. Но «Барса»… «Барса» считает, что она должна быть «чище», чем другие – и все для того, чтобы всегда можно было сказать «да, это точно «блауграна». И такой подход ей только вредит.

Нельзя забывать о том, что в «Баварии» и «Манчестер Сити» Гвардиола построил разные команды, которых иллюстрировали эволюцию его идей. «Барселона» больше заинтересована в «стиле Гвардиолы», чем сам Гвардиола.

Доморощенные звезды

В 2012 году, вскоре после ухода Пепа, «Барселона» выпустила на поле команду, состоящую целиком из своих воспитанников: Виктор Вальдес, Мартин Монтойя, Карлес Пуйоль, Жерард Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Хави, Андрес Иньеста, Педро Родригес, Лионель Месси и Сеск Фабрегас. Ничего не скажешь, круто. Это был клуб, который штамповал звезд.



Твиттер Барселоны

Сейчас кажется, что подобное – результат вековых традиций, но, опять же, это не так. В Каталонии всегда делали упор на свою молодежь, но подобный подбор исполнителей все равно был исключением из правил.

Победители Кубка чемпионов 1992 года могли похвастаться Гвардиолой и Альбертом Феррером – вот и все выходцы академии. И это во времена, когда больше трех иностранцев на поле не выходило.

В тех же девяностых годах выступал скоростной защитник Серхи и трудяга Амор, но на них – как и Иване Де ла Пенье и Йорди Кройфе – чемпионов не построишь. Поэтому «блауграна» чаще всего смешивала в составе доморощенных трудяг и настоящих суперзвезд. В защите тут играли Пуйоль и Олегер, а в атаке – Роналдиньо и Патрик Клюйверт. Воспитанники были фундаментом, но не они вели команду за собой.

Сейчас же все ждут, что «Барса» будет производить одного Месси за другим. Сказать, что ожидания завышенные – не сказать ничего. Одно время молодого полузащитника Карлеса Аленью называли «новым Хави» и «новым Иньестой», хотя его будущее в клубе все еще находится под вопросом. Скорее всего, бедняга потянет «разве что» «Вильярреал» или «Сосьедад». Оказывается, звезды на деревьях не растут.

В этом сезоне все взгляды устремились на Ансу Фати и Педри. Они вполне могут стать будущим «Барселоны», но в таком юном возрасте ждать от них больших свершений не стоит. Более того: такие ожидания им только помешают.

Тренер

При выборе нового тренера руководство всегда вспоминает Гвардиолу, так что не удивительно, что этим летом главными претендентами были Куман (бывший товарищ по команде) и Хави.

«Выиграл» Куман, но только потому что сам Хави отказался от приглашения. Экс-полузащитник прекрасно понимал, что взяться за такую работу, пока президентом остается Бартомеу, самоубийству подобно. Потом, после выборов, когда президентом, скорее всего, станет Виктор Фонт, и состоится торжественное назначение Хави.

Это заставляет нас думать, что Куману не дадут больше года. Настроение в Барселоне угрюмое: Месси хочет в другую лигу, а Луису Суаресу и Артуро Видалю чуть ли не заплатили, чтобы те ушли. Если Куман что и понимает про «Барселону», это то, как работает здешний политический аппарат.



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Умеет он и работать с большими звездами. В новом сезоне он может стать идеальным наставником для Де Йонга, который способен подчинить себе всю полузащиту. Куман прекрасно понимает, на что способен футболист, с которым он работал еще в сборной. Он уже подтвердил, что Френки останется на той позиции, которая ему знакома по национальной команде. Если Гвардиола в свое время построил свою «блауграну» вокруг аналогов самого себя – Бускетса, Хави и Иньесты – так и Куман будет уповать на своего молодого преемника. Кто знает, может получится. Переход Де Йонга в «Барсу» был очень логичным, но только если мы говорим о современной «Барсе» – не гвардиоловской. Быть может, и Куман еще сможет изобрести что-то свое.

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ