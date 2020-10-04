Фальшивая философия. Барселоне пора перестать тосковать по Гвардиоле

В последние несколько лет в мире футбола случилось многое. Особенно штормило «Барселону», которая существенно перетрясла свой состав и сменила главного тренера. Остановив свой выбор на Рональде Кумане, руководство «блауграны» многих удивило – все-таки в прошлый раз голландец так плохо справился со своей работой, что ему на замену позвали Сэма Эллардайса.
С тех пор Куман клубы не тренировал, зато успешно справлялся со сборной. Впрочем, его резюме никто не просматривал, а позвали по той же причине, что и Фрэнка Лэмпарда, Микаля Артету, Уле Гуннара-Сульшера и Андреа Пирло. В свои игровые годы Куман был невероятно хорош в составе «Барсы», и здесь все еще считают, что одно это поможет ему «понять клуб» лучше, чем любой другой наемник.
Но с момента, когда Куман блистал на футбольном поле, прошло 25 лет. Двадцать лет назад он перестал работать помощником Луи ван Гала. С тех пор он поработал с «Витессом», «Аяксом», «Бенфикой», ПСВ, «Валенсией», АЗ, «Фейенордом», «Саутгемптоном», «Эвертоном» и сборной Нидерландов. И пусть у него есть парочка трофеев, называть его сверхуспешным тренером не поворачивается язык. Помимо этого, у него не прослеживается какая-то четкая философия, как у некоторых других молодых специалистов.
На самом деле ни для кого не секрет, что у «Барселоны» есть «комплекс Пепа Гвардиолы», и каждый новый тренер после 2012 года всегда сравнивается именно с ним. Тот легендарный четырехлетний период, когда команда выигрывала все, никогда не будет стерт с памяти. Сложно сказать, увидим ли мы еще команду столь совершенную, как та «Барса». Хотя бы потому что с того момента разница между грандами и середняками в Европе стала еще более заметной. Мало кого удивляет, что одна команда выигрывает абсолютно все. «Бавария» только что взяла требл, и мы все равно не ставим ее на один уровень с той «блауграной». Если немцам с ней не сравниться, то, может, это уже не по силам никому.
Твиттер Барселоны
Это, впрочем, не мешает каталонцам именно этим и заниматься. Сравнивать. Вновь и вновь. Есть три пункта, которые, как кажется руководству, привели к тому успеху. Первое – любовь к владению мячом. Второе – доморощенные звезды. Третье – инновационный тренер, который способен изобретать собственные тактики. Это – главные заветы «настоящей» «Барсы». Но эти три пункта редко сходятся.
Философия
У «Барсы» есть серьезный пунктик относительно философии.
Начнем с того, что их настоящая философия всегда отличалась от той, которую мы привыкли обсуждать. Да, владение всегда было важно – как и высокая защитная линия и построение 4-3-3 еще времен Ринуса Михелса. Но многие тренеры с тех пор модифицировали эти идеи, подстроив их под себя. Иногда «Барса» все строила вокруг своих звезд, а иногда всем заправляла система. Бывало, что выгрызть мяч у каталонцев не представлялось возможным, а было и так, что «сине-гранатовые» играли гораздо более прямолинейно. Принято считать, что у клуба был свой четкий путь, но на самом деле футбол никогда не стоит на месте – как и стили игры. Терри Венейблс дошел до финала Кубка Европы с формацией 4-4-2, сильной обороной и пашущей полузащитой. И никто его не грозился гнать поганой метлой.
Другая проблема заключается в том, что «Барселона» всегда была жертвой собственного успеха. Почти все топ-клубы Европы отдают предпочтение атаке и сохранению владения. 15 лет назад такое было немыслимо – тогда Жозе Моуринью и Рафа Бенитес усыпляли всю Европу своим прагматичным стилем. И считалось, что вот он – путь к успеху. То, как играла «Барса», казалось баловством и обреченной попыткой убить двух зайцев.
Сейчас же все так играют. И это делает философию «Барселоны» менее оригинальной. Ну и нельзя забывать, что чистой тики-таки больше не существует. Самые успешные команды играют в духе «Баварии» Ханси Флика и «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Англичане не так пекутся о владении, но они постоянно давят на соперника, используют фальшивую девятку и двух забивных форвардов. И им хватает. Но «Барса»… «Барса» считает, что она должна быть «чище», чем другие – и все для того, чтобы всегда можно было сказать «да, это точно «блауграна». И такой подход ей только вредит.
Нельзя забывать о том, что в «Баварии» и «Манчестер Сити» Гвардиола построил разные команды, которых иллюстрировали эволюцию его идей. «Барселона» больше заинтересована в «стиле Гвардиолы», чем сам Гвардиола.
Доморощенные звезды
В 2012 году, вскоре после ухода Пепа, «Барселона» выпустила на поле команду, состоящую целиком из своих воспитанников: Виктор Вальдес, Мартин Монтойя, Карлес Пуйоль, Жерард Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Хави, Андрес Иньеста, Педро Родригес, Лионель Месси и Сеск Фабрегас. Ничего не скажешь, круто. Это был клуб, который штамповал звезд.
Твиттер Барселоны
Сейчас кажется, что подобное – результат вековых традиций, но, опять же, это не так. В Каталонии всегда делали упор на свою молодежь, но подобный подбор исполнителей все равно был исключением из правил.
Победители Кубка чемпионов 1992 года могли похвастаться Гвардиолой и Альбертом Феррером – вот и все выходцы академии. И это во времена, когда больше трех иностранцев на поле не выходило.
В тех же девяностых годах выступал скоростной защитник Серхи и трудяга Амор, но на них – как и Иване Де ла Пенье и Йорди Кройфе – чемпионов не построишь. Поэтому «блауграна» чаще всего смешивала в составе доморощенных трудяг и настоящих суперзвезд. В защите тут играли Пуйоль и Олегер, а в атаке – Роналдиньо и Патрик Клюйверт. Воспитанники были фундаментом, но не они вели команду за собой.
Сейчас же все ждут, что «Барса» будет производить одного Месси за другим. Сказать, что ожидания завышенные – не сказать ничего. Одно время молодого полузащитника Карлеса Аленью называли «новым Хави» и «новым Иньестой», хотя его будущее в клубе все еще находится под вопросом. Скорее всего, бедняга потянет «разве что» «Вильярреал» или «Сосьедад». Оказывается, звезды на деревьях не растут.
В этом сезоне все взгляды устремились на Ансу Фати и Педри. Они вполне могут стать будущим «Барселоны», но в таком юном возрасте ждать от них больших свершений не стоит. Более того: такие ожидания им только помешают.
Тренер
При выборе нового тренера руководство всегда вспоминает Гвардиолу, так что не удивительно, что этим летом главными претендентами были Куман (бывший товарищ по команде) и Хави.
«Выиграл» Куман, но только потому что сам Хави отказался от приглашения. Экс-полузащитник прекрасно понимал, что взяться за такую работу, пока президентом остается Бартомеу, самоубийству подобно. Потом, после выборов, когда президентом, скорее всего, станет Виктор Фонт, и состоится торжественное назначение Хави.
Это заставляет нас думать, что Куману не дадут больше года. Настроение в Барселоне угрюмое: Месси хочет в другую лигу, а Луису Суаресу и Артуро Видалю чуть ли не заплатили, чтобы те ушли. Если Куман что и понимает про «Барселону», это то, как работает здешний политический аппарат.
knvb.nl
Умеет он и работать с большими звездами. В новом сезоне он может стать идеальным наставником для Де Йонга, который способен подчинить себе всю полузащиту. Куман прекрасно понимает, на что способен футболист, с которым он работал еще в сборной. Он уже подтвердил, что Френки останется на той позиции, которая ему знакома по национальной команде. Если Гвардиола в свое время построил свою «блауграну» вокруг аналогов самого себя – Бускетса, Хави и Иньесты – так и Куман будет уповать на своего молодого преемника. Кто знает, может получится. Переход Де Йонга в «Барсу» был очень логичным, но только если мы говорим о современной «Барсе» – не гвардиоловской. Быть может, и Куман еще сможет изобрести что-то свое.
Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ
Источник — The Athletic
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Роналду Куману не завидую, он будет пытать изменить стиль, но мешает Месси.
Или его будут садить или будут конфликты
Олицетворение тики-таки - Это магическая троица - Хави, Бускетс, Иньеста. А Месси - это взрыв, креатив у чужих ворот.
Роналду Куману не завидую, он будет пытать изменить стиль, но мешает Месси.
Или его будут садить или будут конфликты
Роналду Куману не завидую, он будет пытать изменить стиль, но мешает Месси.
Или его будут садить или будут конфликты
Олицетворение тики-таки - Это магическая троица - Хави, Бускетс, Иньеста. А Месси - это взрыв, креатив у чужих ворот.
Роналду Куману не завидую, он будет пытать изменить стиль, но мешает Месси.
Или его будут садить или будут конфликты
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