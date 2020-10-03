ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 октября

В воскресенье, 4 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Чемпионат Украины. Олимпик - Александрия 3,14 - 3,45 - 2,45
17:00. Чемпионат Украины. Динамо Киев - Заря 1,48 - 4,55 - 6,40
17:00. Чемпионат Украины. Десна - Шахтер 8,67 - 5,35 - 1,40
19:30. Чемпионат Украины. Колос - Мариуполь 2,17 - 3,65 - 3,40
13:30. Чемпионат Италии. Аталанта - Кальяри 1,27 - 6,95 - 9,71
16:00. Чемпионат Италии. Лацио - Интер 3,20 - 3,95 - 2,18
21:45. Чемпионат Италии. Ювентус - Наполи 2,00 - 3,75 - 4,01
19:00. Чемпионат Германии. Бавария - Герта 1,16 - 9,00 - 16,34
17:00. Чемпионат Испании. Леванте - Реал Мадрид 8,67 - 4,85 - 1,54
22:00. Чемпионат Испании. Барселона - Севилья 1,67 - 4,44 - 5,34
14:00. Чемпионат Англии. Лестер - Вест Хэм 1,69 - 4,40 - 4,84
16:00. Чемпионат Англии. Арсенал - Шеффилд Юнайте д 1,57 - 4,25 - 6,74
18:30. Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1,97 - 3,60 - 3,39
21:15. Чемпионат Англии. Астон Вилла - Ливерпуль 8,37 - 4,60 - 1,69
ТЕННИС
15:30. Ролан Гаррос. Элина Свитолина - Каролина Гарсия 1,67 - 2,47
Виталий Петровский, Sport.ua
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