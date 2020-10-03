Польские СМИ: Динамо и Шахтер хотят подписать испанского форварда

По информации польского ресурса przegladsportowy.pl, «Динамо» Киев и «Шахтер» ведет борьбу за форварда Хесуса Хименеса, который выступает за «Гурник».

Контракт 26-летнего испанца истекает в 2022 году, а журналисты считают, что трансфер может стать одни из самых дорогостоящих в истории польского чемпионата.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши игрок забил 5 голов в 5-ти матчах. В прошлом сезоне у Хименеса было 12 голов и 8 результативных передач.

«Шахтер» и «Динамо» будут играть в группе Лиги чемпионов, поэтому не исключено, что клубы действительно ищут усиление состава.