Польские СМИ: Динамо и Шахтер хотят подписать испанского форварда

Гранды УПЛ якобы заинтересованы в услугах Хесуса Хименеса

  • 03.10.2020 22:12
  • 5126 просмотров
  • 36 комментариев
Польские СМИ: Динамо и Шахтер хотят подписать испанского форварда
© przegladsportowy.pl

По информации польского ресурса przegladsportowy.pl, «Динамо» Киев и «Шахтер» ведет борьбу за форварда Хесуса Хименеса, который выступает за «Гурник».

Контракт 26-летнего испанца истекает в 2022 году, а журналисты считают, что трансфер может стать одни из самых дорогостоящих в истории польского чемпионата.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши игрок забил 5 голов в 5-ти матчах. В прошлом сезоне у Хименеса было 12 голов и 8 результативных передач.

«Шахтер» и «Динамо» будут играть в группе Лиги чемпионов, поэтому не исключено, что клубы действительно ищут усиление состава.

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(25 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 03.10.2020 23:24
    -2
    AK_228, 03.10.2020 23:23
    Почему не заходишь по zprot и joe777!?
    Ну вот еще один твой аккаунт всплыл
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.10.2020 23:23
    -1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:22
    Просто скажи уже что молишься на меня и на этом сайте все ники мои.
    Не все. Но помимо этого, еще два точно. Я тебе их назвал.Такого дурачка как ты, еще поискать нужно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:23
    0
    AK_228, 03.10.2020 23:23
    Почему не заходишь по zprot и joe777!?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:23
    -1
    alefteev77, 03.10.2020 23:21
    У нас своїй талановитих та перспективних гравців достатньо. Нафіга закуповувати якихось ноунеймів за мільйони. Розвивайте українських молодих гравців.
    Да утка это, не более чем...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.10.2020 23:23
    -1
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:19
    Почему не заходишь под логином макс7777?
    Почему не заходишь по zprot и joe777!?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:22
    -1
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:20
    Я тебе больше скажу, ты форевер янг
    Просто скажи уже что молишься на меня и на этом сайте все ники мои.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 23:21
    +1
    У нас своїй талановитих та перспективних гравців достатньо. Нафіга закуповувати якихось ноунеймів за мільйони. Розвивайте українських молодих гравців.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:20
    -1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:19
    Макс это тоже я?
    Я тебе больше скажу, ты форевер янг
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:20
    -2
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:20
    Конечно ты... Ну или вы живёте в одной кровати
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:20
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:19
    Макс это тоже я?
    Конечно ты... Ну или вы живёте в одной кровати
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:19
    -2
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:19
    Почему не заходишь под логином макс7777?
    Макс это тоже я?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:19
    -2
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:17
    Ну да, я вижу. Особенно у тебя и закарпатфана
    Мы не виноваты, что вы шизофреники.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:19
    0
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:15
    Прыгун, у всех фанатов Шахтёра по одному акку.
    Почему не заходишь под логином макс7777?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:18
    -3
    janu0320, 03.10.2020 23:16
    1 млн на трансфермаркете, самый раз для дрисни игрок!!
    Для дерьнамы лям это как миллиард.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:17
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:15
    Прыгун, у всех фанатов Шахтёра по одному акку.
    Ну да, я вижу. Особенно у тебя и закарпатфана
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 23:16
    +1
    У Мірчі може й заграти
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 23:16
    -3
    Дмитрий Украинский, 03.10.2020 23:01
    Суркис и дорогостоящие игроки??? смешно!
    1 млн на трансфермаркете, самый раз для дрисни игрок!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:15
    -2
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:14
    Зачем ты сам с собой разговариваешь? Забыл логин сменить?)
    Прыгун, у всех фанатов Шахтёра по одному акку.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:14
    -1
    ZAKARPATFAN, 03.10.2020 22:51
    Не можна не погодитися
    Зачем ты сам с собой разговариваешь? Забыл логин сменить?)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 23:12
    -1
    ZAKARPATFAN, 03.10.2020 22:51
    Не можна не погодитися
    Ты сам с собой базаришь, это фишка такая?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 03.10.2020 22:15
    +13
    Не виключено що Гурнік шукає кому продати свого футболіста
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 22:44
    +4
    alekos59, 03.10.2020 22:30
    Только от Соля избавились так на тебе бабушка другого испанца. Ну и стиль работы в ДК, твою мать !!!
    То есть теперь на испанцев даже не смотреть?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.10.2020 23:04
    +2
    Футбол
    УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель группа А
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    Вт, 20 Окт.
    Челси
    2.10
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    Вт, 20 Окт.
    Боруссия Д.
    1.80
    Лацио
    3.00
    Зенит
    6.00
    Брюгге
    15.00
    УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Группа G - Победитель
    Вт, 20 Окт.
    Барселона
    1.91
    Ювентус
    1.95
    Динамо Киев
    17.00
    Ференцварош
    34.00
    УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Group H Winner
    Вт, 20 Окт.
    ПСЖ
    1.70
    Ман Юнайтед
    3.25
    РБ Лейпицг
    6.00
    Истанбул Башакшехир
    17.00
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 23:21
    +1
    У нас своїй талановитих та перспективних гравців достатньо. Нафіга закуповувати якихось ноунеймів за мільйони. Розвивайте українських молодих гравців.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:20
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:19
    Макс это тоже я?
    Конечно ты... Ну или вы живёте в одной кровати
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:17
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:15
    Прыгун, у всех фанатов Шахтёра по одному акку.
    Ну да, я вижу. Особенно у тебя и закарпатфана
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 23:16
    +1
    У Мірчі може й заграти
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:23
    0
    AK_228, 03.10.2020 23:23
    Почему не заходишь по zprot и joe777!?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 23:19
    0
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:15
    Прыгун, у всех фанатов Шахтёра по одному акку.
    Почему не заходишь под логином макс7777?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.10.2020 22:58
    0
    УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель
    Котировки БК Уильям Хилл.
    Бавария
    5.00
    Ман Сити
    5.00
    Ливерпуль
    6.00
    ПСЖ
    11.00
    Реал Мадрид
    13.00
    Барселона
    17.00
    Ювентус
    17.00
    Челси
    21.00
    Атл. Мадрид
    21.00
    Ман Юнайтед
    26.00
    Аталанта
    34.00
    Интер
    34.00
    Боруссия Д.
    34.00
    Севилья
    51.00
    Лацио
    67.00
    РБ Лейпицг
    67.00
    Аякс
    101.00
    Порту
    101.00
    Менхенгладбах
    101.00
    Шахтер
    201.00
    Зенит
    251.00
    Динамо Киев
    251.00
    Марсель
    251.00
    Зальцбург
    301.00
    Краснодар
    351.00
    Брюгге
    501.00
    Ренн
    501.00
    Истанбул Башакшехир
    501.00
    Локомотив
    501.00
    Ференцварош
    501.00
    Мидтъюлланн
    501.00
    Олимпиакос
    501.00
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