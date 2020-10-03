Польские СМИ: Динамо и Шахтер хотят подписать испанского форварда

По информации польского ресурса przegladsportowy.pl, «Динамо» Киев и «Шахтер» ведет борьбу за форварда Хесуса Хименеса, который выступает за «Гурник».
Контракт 26-летнего испанца истекает в 2022 году, а журналисты считают, что трансфер может стать одни из самых дорогостоящих в истории польского чемпионата.
В нынешнем сезоне чемпионата Польши игрок забил 5 голов в 5-ти матчах. В прошлом сезоне у Хименеса было 12 голов и 8 результативных передач.
«Шахтер» и «Динамо» будут играть в группе Лиги чемпионов, поэтому не исключено, что клубы действительно ищут усиление состава.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель группа А
Бавария
1.40
Атл. Мадрид
3.50
Зальцбург
12.00
Локомотив
26.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель группа B
Вт, 20 Окт.
Реал Мадрид
1.61
Интер
3.25
Менхенгладбах
8.00
Шахтер
13.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель группа C
Вт, 20 Окт.
Ман Сити
1.25
Порту
7.00
Марсель
8.00
Олимпиакос
17.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель группа D
Вт, 20 Окт.
Ливерпуль
1.53
Аталанта
3.50
Аякс
6.50
Мидтъюлланн
34.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Группа F Победитель
Вт, 20 Окт.
Челси
2.10
Севилья
2.30
Ренн
6.50
Краснодар
17.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Победитель Группа F
Вт, 20 Окт.
Боруссия Д.
1.80
Лацио
3.00
Зенит
6.00
Брюгге
15.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Группа G - Победитель
Вт, 20 Окт.
Барселона
1.91
Ювентус
1.95
Динамо Киев
17.00
Ференцварош
34.00
УЕФА - Лига чемпионов 2020/21 - Group H Winner
Вт, 20 Окт.
ПСЖ
1.70
Ман Юнайтед
3.25
РБ Лейпицг
6.00
Истанбул Башакшехир
17.00
Котировки БК Уильям Хилл.
Бавария
5.00
Ман Сити
5.00
Ливерпуль
6.00
ПСЖ
11.00
Реал Мадрид
13.00
Барселона
17.00
Ювентус
17.00
Челси
21.00
Атл. Мадрид
21.00
Ман Юнайтед
26.00
Аталанта
34.00
Интер
34.00
Боруссия Д.
34.00
Севилья
51.00
Лацио
67.00
РБ Лейпицг
67.00
Аякс
101.00
Порту
101.00
Менхенгладбах
101.00
Шахтер
201.00
Зенит
251.00
Динамо Киев
251.00
Марсель
251.00
Зальцбург
301.00
Краснодар
351.00
Брюгге
501.00
Ренн
501.00
Истанбул Башакшехир
501.00
Локомотив
501.00
Ференцварош
501.00
Мидтъюлланн
501.00
Олимпиакос
501.00
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.