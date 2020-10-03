Без Коноплянки, но с Судаковым. Шахтер прибыл на матч с Десной

Команда готовится к матчу 5-го тура УПЛ

  • 03.10.2020 21:08
  • 2184 просмотра
  • 8 комментариев
Без Коноплянки, но с Судаковым. Шахтер прибыл на матч с Десной
© shakhtar.com

Сегодня вечером «Шахтер» приехал в Чернигов, где команде предстоит матч 5-го тура УПЛ против «Десны».

В Киеве остались травмированные Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили и Евгений Коноплянка. Отметим появление в составе делегации вратаря Евгения Гриценко, а также полузащитника Георгия Судакова.

Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Майкон, Виктор Коваленко, Тете, Манор Соломон, Марлос, Тайсон, Фернандо, Дентиньо.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября, старт в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 21:51
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:29
    Рагуль, сколько раз сегодня прыгало?
    https://www.youtube.com/watch?v=FwhUcN6hlss
    https://www.youtube.com/watch?v=35mhPMzOMPY
    а це стрибуни?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 03.10.2020 21:40
    -1
    alefteev77, 03.10.2020 21:34
    від Києва до Чернігова 150 км, що значить прибув? Який сенс приїжджати та ночувати в Чернігові Видно технологія приховування України від легіонерів знову продовжується - вночі їздять по Україні, щоб не бачили здобутків олігархів
    читаю і не можу зрозуміти ваш набір слів
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.10.2020 21:37
    -1
    Успіхів Шахтарю!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:36
    -2
    alefteev77, 03.10.2020 21:34
    від Києва до Чернігова 150 км, що значить прибув? Який сенс приїжджати та ночувати в Чернігові Видно технологія приховування України від легіонерів знову продовжується - вночі їздять по Україні, щоб не бачили здобутків олігархів
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 21:34
    +1
    від Києва до Чернігова 150 км, що значить прибув? Який сенс приїжджати та ночувати в Чернігові Видно технологія приховування України від легіонерів знову продовжується - вночі їздять по Україні, щоб не бачили здобутків олігархів
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:29
    -7
    Kovalenkobrevno, 03.10.2020 21:28
    Уже заливаешь бояру, кацап?
    Рагуль, сколько раз сегодня прыгало?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 21:28
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:24
    Удачи ребята.
    Уже заливаешь бояру, кацап?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:24
    -7
    Удачи ребята.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 03.10.2020 21:28
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:24
    Удачи ребята.
    Уже заливаешь бояру, кацап?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 21:51
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 21:29
    Рагуль, сколько раз сегодня прыгало?
    https://www.youtube.com/watch?v=FwhUcN6hlss
    https://www.youtube.com/watch?v=35mhPMzOMPY
    а це стрибуни?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 21:34
    +1
    від Києва до Чернігова 150 км, що значить прибув? Який сенс приїжджати та ночувати в Чернігові Видно технологія приховування України від легіонерів знову продовжується - вночі їздять по Україні, щоб не бачили здобутків олігархів
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности