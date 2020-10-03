Без Коноплянки, но с Судаковым. Шахтер прибыл на матч с Десной

Сегодня вечером «Шахтер» приехал в Чернигов, где команде предстоит матч 5-го тура УПЛ против «Десны».
В Киеве остались травмированные Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили и Евгений Коноплянка. Отметим появление в составе делегации вратаря Евгения Гриценко, а также полузащитника Георгия Судакова.
Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин.
Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко.
Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Майкон, Виктор Коваленко, Тете, Манор Соломон, Марлос, Тайсон, Фернандо, Дентиньо.
Нападающий: Жуниор Мораес.
Матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября, старт в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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https://www.youtube.com/watch?v=35mhPMzOMPY
а це стрибуни?
https://www.youtube.com/watch?v=35mhPMzOMPY
а це стрибуни?
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