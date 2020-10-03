Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин

Сразу три теннисиста из квалификации пробились в четвертый круг

  • 03.10.2020 21:35
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Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин
© Ролан Гаррос. Григор Димитров

Третьего октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи третьего круга в верхней половине мужской сетки.

Отметим, что по результатам двух игровых дней сразу два теннисиста из квалификации пробились в четвертый раунд.

Ролан Гаррос. Третий круг
 
Верхняя часть сетки
 
Новак Джокович (Сербия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – 6:0, 6:3, 6:2
Карен Хачанов (Россия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:4
Даниэль Альтмайер (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 7:6(5), 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) – Тиаго Монтейро (Бразилия) – 7:5, 6:1, 6:3
Андрей Рублев (Россия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:2, 6:3
Григор Димитров (Болгария) – Роберто Карбаллес Баэна (Испания) – 6:1, 6:3, 0:0 (відмова)
Стефанос Циципас (Греция) – Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:2, 3:1 (отказ)

Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Джокович [1] –  Хачанов [15]
 Карреньо-Буста [17] –  Альтмайер [Q]

 Фучович –  Рублев [13]
 Димитров [18] –  Циципас [5]

Нижняя часть сетки

 Сонего –  Шварцман [12]
 Гастон [WC] –  Тим [3]
 
 Зверев [6] –  Синнер 
 Корда [Q] –  Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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