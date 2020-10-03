Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин

Третьего октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи третьего круга в верхней половине мужской сетки.
Отметим, что по результатам двух игровых дней сразу два теннисиста из квалификации пробились в четвертый раунд.
Ролан Гаррос. Третий круг
Верхняя часть сетки
Новак Джокович (Сербия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – 6:0, 6:3, 6:2
Карен Хачанов (Россия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:4
Даниэль Альтмайер (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 7:6(5), 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) – Тиаго Монтейро (Бразилия) – 7:5, 6:1, 6:3
Андрей Рублев (Россия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:2, 6:3
Григор Димитров (Болгария) – Роберто Карбаллес Баэна (Испания) – 6:1, 6:3, 0:0 (відмова)
Стефанос Циципас (Греция) – Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:2, 3:1 (отказ)
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Джокович [1] – Хачанов [15]
Карреньо-Буста [17] – Альтмайер [Q]
Фучович – Рублев [13]
Димитров [18] – Циципас [5]
Нижняя часть сетки
Сонего – Шварцман [12]
Гастон [WC] – Тим [3]
Зверев [6] – Синнер
Корда [Q] – Надаль [2]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.