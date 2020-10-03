Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин

Третьего октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи третьего круга в верхней половине мужской сетки.

Отметим, что по результатам двух игровых дней сразу два теннисиста из квалификации пробились в четвертый раунд.

Ролан Гаррос. Третий круг



Верхняя часть сетки



Новак Джокович (Сербия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – 6:0, 6:3, 6:2

Карен Хачанов (Россия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:4

Даниэль Альтмайер (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 7:6(5), 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) – Тиаго Монтейро (Бразилия) – 7:5, 6:1, 6:3

Андрей Рублев (Россия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:2, 6:3

Григор Димитров (Болгария) – Роберто Карбаллес Баэна (Испания) – 6:1, 6:3, 0:0 (відмова)

Стефанос Циципас (Греция) – Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:2, 3:1 (отказ)

Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джокович [1] – Хачанов [15]

Карреньо-Буста [17] – Альтмайер [Q]

Фучович – Рублев [13]

Димитров [18] – Циципас [5]

Нижняя часть сетки

Сонего – Шварцман [12]

Гастон [WC] – Тим [3]



Зверев [6] – Синнер

Корда [Q] – Надаль [2]