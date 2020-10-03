В Аталанте зафиксирован случай коронавируса. Кто заболел - не раскрывается

«Аталанта» официально сообщила об одном зафиксированном случае коронавируса в клубе.

Руководство не уточняет, кто именно заболел, и не исключено, что это не футболист. Клуб ввел ограничительные меры, поэтому наставник Джан Пьеро Гасперини отменил пресс-конференцию перед матчем 3-го тура.

В минувшем сезоне в составе команды Руслана Малиновского было диагностировано 3 случая коронавируса среди игроков. Кроме того, болел Гасперини.