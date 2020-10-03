Сергей РЕБРОВ: «Мы счастливы из-за ЛЧ, но про чемпионат забывать нельзя»

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров призвал игроков сосредоточиться на ближайшем матче чемпионата Венгрии, а не думать только о Лиге чемпионов, где команде предстоит сыграть против «Динамо» Киев, «Барселоны» и «Ювентуса».

«Конечно, все в клубе счастливы, что нам удалось выйти в группу. Рады и игроки, и руководство, и фаны. Мы понимаем, что будем принимать на своем стадионе лучшие команды Европы».

«Но Лига чемпионов будет еще не сейчас, нельзя забывать про чемпионат Венгрии. Понимаю, что игрокам сложно переключиться после того, что случилось на этой неделе, но нужно работать», - сказал Ребров.

Ференцварош после трех туров набрал 7 очков.