Сергей РЕБРОВ: «Мы счастливы из-за ЛЧ, но про чемпионат забывать нельзя»

Наставник призывает игроков не забывать о чемпионате Венгрии

  • 03.10.2020 18:11
  • 572 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Мы счастливы из-за ЛЧ, но про чемпионат забывать нельзя»
© fradi.hu

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров призвал игроков сосредоточиться на ближайшем матче чемпионата Венгрии, а не думать только о Лиге чемпионов, где команде предстоит сыграть против «Динамо» Киев, «Барселоны» и «Ювентуса».

«Конечно, все в клубе счастливы, что нам удалось выйти в группу. Рады и игроки, и руководство, и фаны. Мы понимаем, что будем принимать на своем стадионе лучшие команды Европы».

«Но Лига чемпионов будет еще не сейчас, нельзя забывать про чемпионат Венгрии. Понимаю, что игрокам сложно переключиться после того, что случилось на этой неделе, но нужно работать», - сказал Ребров.

Ференцварош после трех туров набрал 7 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ференцварош

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности