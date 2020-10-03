Жабер – первая арабская женщина, которая вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Туниска Онс Жабер вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, став первой арабской женщиной в истории, которой покорилось данное достижение.



В матче третьего раунда 26-летняя теннисистка обыграла Арину Соболенко из Беларуси.



Ролан Гаррос. Третий круг

Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6(7), 2:6, 6:3

В матче 1/8 финала туниска встретится с победительницей матча Даниэль Коллинз – Гарбинье Мугуруса.



Отметим, что ранее лучшим достижение Жабер на взрослом Ролан Гаррос было участие в третьем круге (2017). На юниорском уровне она здесь дважды играла в финале. В 2010-м проиграла украинке Элине Свитолиной, в 2011-м – обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.