ВИДЕО. Днепр-1 – Ворскла. Кане вывел полтавчан вперед

В субботу, 3 октября, проходит встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Малийский полузащитник гостей Ибрахим Кане впервые в матче вывел свою команду вперед на 66-й минуте.
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Источник — ТСН
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