U-21. Динамо одержало сухую победу над Зарей

Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства Украины

  • 03.10.2020 15:26
  • 617 просмотров
  • 2 комментария
U-21. Динамо одержало сухую победу над Зарей
© ФК Динамо Киев

В рамках 5-го тура молодежного первенства Украины киевское «Динамо» принимало на клубной базе в Вите-Литовской сверстников из луганской «Зари». Хозяева выиграли со счетом 2:0, одержав пятую сухую победу подряд.
 
Чемпионат U21, 5-й тур
 
«Динамо» – «Заря» – 2:0
Голы: Ванат (45), Сухоручко (78).
 
«Динамо»: Нещерет - Скорко, Биловар, Шабанов, Вивчаренко - Михайленко (К), Ефименко (Мащенко, 63), Бражко (Билошевский, 64), Надольский (В.Волошин, 83), Вантух (Шулянский, 74) - Ванат (Скорко, 64).
«Заря»: Мацапура - Агапов (К), Васько, Дудник, Сухарь, Чайковский (Смиян, 73), Мильченко, Зоренко (Нагнойный, 57), Демченко, Скидан (Нерух, 66), Янаков (Легостаев, 79).
 
Предупреждены: Биловар (13) - Агапов (30).

Гол Ваната

Гол Сухоручко

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 15:48
    0
    На этом вы и остоновитесь
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.10.2020 15:46
    0
    Завтра примерно такой же счет будет. Думаю в этот раз никакой ротации у ДК не будет и сразу основа выйдет и порвет Зарю
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 15:48
    0
    На этом вы и остоновитесь
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.10.2020 15:46
    0
    Завтра примерно такой же счет будет. Думаю в этот раз никакой ротации у ДК не будет и сразу основа выйдет и порвет Зарю
    Ссылка
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