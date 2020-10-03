U-21. Динамо одержало сухую победу над Зарей

В рамках 5-го тура молодежного первенства Украины киевское «Динамо» принимало на клубной базе в Вите-Литовской сверстников из луганской «Зари». Хозяева выиграли со счетом 2:0, одержав пятую сухую победу подряд.
Чемпионат U21, 5-й тур
«Динамо» – «Заря» – 2:0
Голы: Ванат (45), Сухоручко (78).
«Динамо»: Нещерет - Скорко, Биловар, Шабанов, Вивчаренко - Михайленко (К), Ефименко (Мащенко, 63), Бражко (Билошевский, 64), Надольский (В.Волошин, 83), Вантух (Шулянский, 74) - Ванат (Скорко, 64).
«Заря»: Мацапура - Агапов (К), Васько, Дудник, Сухарь, Чайковский (Смиян, 73), Мильченко, Зоренко (Нагнойный, 57), Демченко, Скидан (Нерух, 66), Янаков (Легостаев, 79).
Предупреждены: Биловар (13) - Агапов (30).
Гол Ваната
Гол Сухоручко
Источник — ФК Динамо Киев
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