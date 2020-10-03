Чеснаков сыграл 300-й матч за Ворсклу в УПЛ

В 5-м туре 32-летний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков провел 300-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 33-м членом гвардейского «Клуба 300», но только 6-м, кто отыграл три сотни встреч за один клуб.
В элитном дивизионе Владимир дебютировал 19 октября 2007 года, выйдя с первых минут на поле в гостевом поединке полтавчан с донецким «Металлургом» (0:0). А уже с марта 2009-го окончательно застолбил место в основном составе бело-зеленых. В сезоне-2016/17 Чеснакова избрали капитаном «Ворсклы», вместо завершившего карьеру Арменда Даллку. И в этом качестве он провел на сегодняшний день 114 игр, уступая по этому показателю среди одноклубников только Сергею Долганскому (161).
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2017
|
426
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
2004-2018
|
339
|
3.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
1994-2015
|
331
|
4.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
2002-2015
|
321
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
2000-2017
|
316
|
6.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
2008-2021
|
300
|
7.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2004-2018
|
296
|
8.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
2006-2016
|
292
|
9.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2008-2021
|
290
|
10.
|
Игорь ХУДОБЯК
|
Карпаты
|
2007-2018
|
278
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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