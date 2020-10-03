Чеснаков сыграл 300-й матч за Ворсклу в УПЛ

Капитан «бело-зеленых» стал 33-м членом гвардейского «Клуба 300»

  • 03.10.2020 14:55
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Чеснаков сыграл 300-й матч за Ворсклу в УПЛ
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

В 5-м туре 32-летний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков провел 300-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 33-м членом гвардейского «Клуба 300», но только 6-м, кто отыграл три сотни встреч за один клуб.

В элитном дивизионе Владимир дебютировал 19 октября 2007 года, выйдя с первых минут на поле в гостевом поединке полтавчан с донецким «Металлургом» (0:0). А уже с марта 2009-го окончательно застолбил место в основном составе бело-зеленых. В сезоне-2016/17 Чеснакова избрали капитаном «Ворсклы», вместо завершившего карьеру Арменда Даллку. И в этом качестве он провел на сегодняшний день 114 игр, уступая по этому показателю среди одноклубников только Сергею Долганскому (161).

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ

 

Игрок

Клуб

Сезоны

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1994-2017

426

2.

Дарио СРНА

Шахтер

2004-2018

339

3.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

1994-2015

331

4.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

2002-2015

321

5.

Руслан РОТАНЬ

Днепр

2000-2017

316

6.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

2008-2021

300

7.

Олег ГУСЕВ

Динамо

2004-2018

296

8.

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

2006-2016

292

9.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2008-2021

290

10.

Игорь ХУДОБЯК

Карпаты

2007-2018

278

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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