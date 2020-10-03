Чеснаков сыграл 300-й матч за Ворсклу в УПЛ

В 5-м туре 32-летний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков провел 300-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 33-м членом гвардейского «Клуба 300», но только 6-м, кто отыграл три сотни встреч за один клуб.

В элитном дивизионе Владимир дебютировал 19 октября 2007 года, выйдя с первых минут на поле в гостевом поединке полтавчан с донецким «Металлургом» (0:0). А уже с марта 2009-го окончательно застолбил место в основном составе бело-зеленых. В сезоне-2016/17 Чеснакова избрали капитаном «Ворсклы», вместо завершившего карьеру Арменда Даллку. И в этом качестве он провел на сегодняшний день 114 игр, уступая по этому показателю среди одноклубников только Сергею Долганскому (161).

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ