ДОДО: «В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом»

Защитник «Шахтера» считает, что уровень конкуренции вырос

  • 03.10.2020 14:29
  • 739 просмотров
  • 7 комментариев
ДОДО: «В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Защитник «Шахтера» Додо в интервью Shakhtar Newsрассказал о том, как команда готовится к матчу 5-го тура Премьер-лиги с «Десной».

– Неделя полна очень важных тренировок: корректируем некоторые нюансы в защите и атаке. В обороне мы должны себя показывать намного лучше, чем в последних матчах. За восемь дней состоялось три поединка – очень утомительно, некогда было глобально отрабатывать контекст игры. Но сейчас на это была неделя, и мы смогли подтянуться в определенных аспектах и подготовиться к встрече с «Десной».

– У команд сейчас поровну очков. Это влияет на настрой?
– Конечно, постараемся добиться победы, как и всегда. Помню наш последний матч на выезде, который мы выиграли. Надеюсь, к предстоящему поединку подойдем таким же образом, потому что победа очень нужна.

– Смотрел встречи «Десны» в текущем чемпионате? Что скажешь о сопернике?
– Да, уже просматривали и постарались изучить их наилучшим образом. Они прибавили по сравнению с минувшим годом, плюс участвовали в квалификации Лиги Европы. В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом, так что мы должны быть хорошо подготовлены ко всем соперникам, чтобы добиваться побед и стать чемпионом.

Напомним, матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября в Чернигове и начнется в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 15:22
    -1
    janu0320, 03.10.2020 14:52
    Кайоде уже может дать результат, а Фернандо, я бы не сказал что его наигрывают, просто кого-то же надо ставить в нападении при замене Мораеса.
    Ты может и прав надо дентиньё тогда сплавлять
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 15:17
    0
    Шахтеру нужно думать об обороне, а то пропустили столько-же, как Ингулец (10-я команда ЧУ). И в атаке не ладится. Забили столько-же, как и 8-я команда ЧУ.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:52
    -3
    Maks7777, 03.10.2020 14:41
    Ну а толку лавку греть ,фернандо нападающем наигрывает,ну дентиньё ещё сидит его вообще непонятно кем наигрывает!!
    Кайоде уже может дать результат, а Фернандо, я бы не сказал что его наигрывают, просто кого-то же надо ставить в нападении при замене Мораеса.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 14:41
    -1
    janu0320, 03.10.2020 14:38
    мне только кажется что надо было возвращать Кайоде
    Ну а толку лавку греть ,фернандо нападающем наигрывает,ну дентиньё ещё сидит его вообще непонятно кем наигрывает!!
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:38
    -6
    мне только кажется что надо было возвращать Кайоде
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:36
    -4
    сложнее тем что не было предсезонной подготовки, но всё-равно должны уверенно брать титул.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 14:29
    -3
    +15 от Динамо конечно не +23 Ну не плохо тоже
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 15:17
    0
    Шахтеру нужно думать об обороне, а то пропустили столько-же, как Ингулец (10-я команда ЧУ). И в атаке не ладится. Забили столько-же, как и 8-я команда ЧУ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности