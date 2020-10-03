ДОДО: «В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом»

Защитник «Шахтера» Додо в интервью Shakhtar Newsрассказал о том, как команда готовится к матчу 5-го тура Премьер-лиги с «Десной».

– Неделя полна очень важных тренировок: корректируем некоторые нюансы в защите и атаке. В обороне мы должны себя показывать намного лучше, чем в последних матчах. За восемь дней состоялось три поединка – очень утомительно, некогда было глобально отрабатывать контекст игры. Но сейчас на это была неделя, и мы смогли подтянуться в определенных аспектах и подготовиться к встрече с «Десной».

– У команд сейчас поровну очков. Это влияет на настрой?

– Конечно, постараемся добиться победы, как и всегда. Помню наш последний матч на выезде, который мы выиграли. Надеюсь, к предстоящему поединку подойдем таким же образом, потому что победа очень нужна.

– Смотрел встречи «Десны» в текущем чемпионате? Что скажешь о сопернике?

– Да, уже просматривали и постарались изучить их наилучшим образом. Они прибавили по сравнению с минувшим годом, плюс участвовали в квалификации Лиги Европы. В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом, так что мы должны быть хорошо подготовлены ко всем соперникам, чтобы добиваться побед и стать чемпионом.

Напомним, матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября в Чернигове и начнется в 17:00.