Тренер Шахтера: «Анализируем Десну и стратегически готовимся к матчу»

Первый ассистент главного тренера «Шахтера» Витор Северино в эфире Shakhtar News рассказал о том, как команда готовится к матчу 5-го тура Премьер-лиги с «Десной».

– В последней игре мы во многом прибавили. Я говорил об этом: нужно было понять, что следует изменить. И мы среагировали. Скорректировали позиционирование, блок, то, как мы обороняемся, реагируем на потерю мяча. Все это привело нас к победе. Улучшения, которые мы привнесли в команду, постараемся сохранить и закрепить. Цель – показывать нашу игру с нашей атакующей философией и структурой, удерживая при этом баланс в обороне. Вместе с тем, конечно, анализируем соперника и стратегически готовимся к матчу с «Десной» – это очень важно, чтобы добиться еще одной победы.

– Все ли футболисты готовы?

– С некоторыми сейчас работаем. Понятно, что за прошедшие поединки накопилась усталость. К счастью, у нас много игроков, определенная смесь молодых и более опытных исполнителей. У них есть общее: все очень и очень квалифицированы и понимают нашу философию и стиль. Все готовы.

– У «Десны» столько же очков, сколько у «Шахтера». Какой встречи ожидаете в воскресенье?

– Сложной, как и всегда с «Десной». Это очень хорошо ориентированная и организованная команда, которая любит играть, доминировать и атаковать. Мы уже проанализировали соперника. Для нас это не сюрприз – противник провел отличный прошлый сезон, поэтому мы ожидаем нелегкого матча, но готовы к нему.

– После этого уик-энда будут поединки сборных. Какие планы у «Шахтера»? Будут ли выходные?

– Да, скорее всего, несколько выходных, но не много. По этому поводу еще примем решение. Спланируем все согласно календарю.

Напомним, матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября в Чернигове и начнется в 17:00.