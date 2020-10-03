Жозе МОУРИНЬО: «Выиграл с МЮ то, что можно было»

В воскресенье, 4 октября «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо в четвертом туре АПЛ на выезде сыграет с бывшей командой португальца – «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо накануне матча вспомнил свой период работы в МЮ:

«Болельщики знают, что, тренируя «Манчестер Юнайтед», я отдавал всё, что мог. Я выигрывал то, что можно было выиграть, отдав клубу свою жизнь и продемонстрировав профессионализм, как и всегда.

У меня осталось много замечательных друзей на всю жизнь, которых я встретил в клубе. Остаются только хорошие чувства, которые мне придётся забыть на 90 минут, потому что в течение 90 минут выиграть хотят обе команды – это футбол.

Жажда мести? Я столько раз выигрывал на «Олд Траффорд», как тренер «Манчестер Юнайтед» и как тренер соперников. Месть за что? Никто там плохо ко мне не относился, все были добры по отношению ко мне».

Моуриньо возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 2016-2018 годах. Он выиграл с командой три трофея: Суперкубок Англии-2016, Кубок лиги и Кубок УЕФА 2017 года.