Жозе МОУРИНЬО: «Выиграл с МЮ то, что можно было»

Наставник «Тоттенхэма» вспомнил свой период работы в «Манчестер Юнайтед»

  • 03.10.2020 13:57
  • 198 просмотров
  • 0 комментариев
Жозе МОУРИНЬО: «Выиграл с МЮ то, что можно было»

В воскресенье, 4 октября «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо в четвертом туре АПЛ на выезде сыграет с бывшей командой португальца – «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо накануне матча вспомнил свой период работы в МЮ:

«Болельщики знают, что, тренируя «Манчестер Юнайтед», я отдавал всё, что мог. Я выигрывал то, что можно было выиграть, отдав клубу свою жизнь и продемонстрировав профессионализм, как и всегда.

У меня осталось много замечательных друзей на всю жизнь, которых я встретил в клубе. Остаются только хорошие чувства, которые мне придётся забыть на 90 минут, потому что в течение 90 минут выиграть хотят обе команды – это футбол.

Жажда мести? Я столько раз выигрывал на «Олд Траффорд», как тренер «Манчестер Юнайтед» и как тренер соперников. Месть за что? Никто там плохо ко мне не относился, все были добры по отношению ко мне».

Моуриньо возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 2016-2018 годах. Он выиграл с командой три трофея: Суперкубок Англии-2016, Кубок лиги и Кубок УЕФА 2017 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности