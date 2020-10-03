Васко да Гама ведет переговоры о возвращении Алекса Тейшейры

Бывший лидер «Шахтера» вскоре может вернуться на родину

  • 03.10.2020 13:09
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Васко да Гама ведет переговоры о возвращении Алекса Тейшейры
© Instagram. Алекс Тейшейра

Бразильский «Васко да Гама» ведет переговоры с 30-летним атакующим полузащитником Алексом Тейшейрой, который ныне выступает в Китае за «Цзянсу Сунин».

Контракт Тейшейры рассчитан до конца текущего года, а потому руководство «Васко» хочет уже в ближайшее время согласовать с футболистом предварительный контракт.

Отмечается, что возвращение в «Васко» Тейшейры является одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента Александра Кампелло на очередных выборах руководителя клуба.

В последние несколько сезонов появлялась информация о возможном переходе Тейшейры в «Коринтианс», однако переговоры между сторонами по этому вопросу так и не продвинулись.

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Источник — ESPN

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