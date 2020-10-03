Александр ПАНКОВ: «Дал рекомендацию АЕКу, как играть против Зари»

Накануне «Заря» узнала соперников на групповом этапе Лиги Европы. Луганчане сыграют с «Лестером», «Брагой» и АЕКом.

Результаты жеребьевки прокомментировал известный футбольный агент Александр Панков. Одним из клиентов менеджера является Дмитрий Чигринский, ныне выступающий за АЕК.

«Я бы не сказал, что Заре сильно повезло с такими командами, как Лестер, Брага и АЕК.

АЕК сейчас в хорошей форме. Они усилились качественными футболистами, взяли Шахова, одного игрока продали. Заре будет очень тяжело.

Я уже разговаривал с АЕКом – после жеребьевки спортивный директор клуба начал наводить справки. Они не знают, где Заря будет их принимать. Спрашивали о команде в общем.

Я дал маленькую рекомендацию и сказал, чтобы они не повторили ошибку Ариса, который отнесся к Колосу очень плохо, мягко говоря, не уважительно. Думаю, АЕК будет очень серьезно настроен.

Заре будет очень тяжело. Но важен вопрос недооценки. Если АЕК приедет и подумает, что легко выиграет, – это будет большая ошибка.

Слабые стороны АЕКа? Думаю, вратарская линия. Плюс, возможно, позиция правого защитника. Во всех остальных линиях команда очень хорошо укомплектована. Травм нет.

С Чигринским мы еще не разговаривали о жеребьевке. Думаю, его сложно удивить, ведь он поиграл на очень высоком уровне. Конечно, будет интересно приехать в Украину, чтобы вся страна увидела. Дай Бог, чтобы матчи проходили со зрителями», – сказал Панков.