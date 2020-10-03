Все билеты на матч Десна – Шахтер были проданы за несколько часов

Поединок посетят 900 зрителей

  • 03.10.2020 11:20
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  • 1 комментарий
Все билеты на матч Десна – Шахтер были проданы за несколько часов
© ФК Десна Чернигов

В связи с COVID-19 в свободной продаже на матч 5-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер» было только 900 билетов, которые буквально за пару часов были реализованы.

Для владельцев абонементов на сезон 2019/20 остается возможность получить билет на игру бесплатно. При предъявлении абонемента в кассе и документа, удостоверяющего личность, вы сможете получить билет. Сегодня с 10:00 до 17:00 и завтра, в день игры, с 10:00 до 16:30.

В воскресенье, в 16:30, бронь для владельцев абонементов снимается и их билеты можно будет приобрести с помощью онлайн-сервиса.

Напомним, матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября в Чернигове и начнется в 17:00.

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Источник — ФК Десна

(3 голоса)

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Комментарии
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 03.10.2020 11:53
    0
    В одни руки
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 03.10.2020 11:53
    0
    В одни руки
    Ссылка
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