Все билеты на матч Десна – Шахтер были проданы за несколько часов

В связи с COVID-19 в свободной продаже на матч 5-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер» было только 900 билетов, которые буквально за пару часов были реализованы.

Для владельцев абонементов на сезон 2019/20 остается возможность получить билет на игру бесплатно. При предъявлении абонемента в кассе и документа, удостоверяющего личность, вы сможете получить билет. Сегодня с 10:00 до 17:00 и завтра, в день игры, с 10:00 до 16:30.

В воскресенье, в 16:30, бронь для владельцев абонементов снимается и их билеты можно будет приобрести с помощью онлайн-сервиса.

Напомним, матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября в Чернигове и начнется в 17:00.