Динамо – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 октября, в Киеве состоится центральный матч пятого тура украинской Премьер-лиги, в котором местное «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».
Поединок пройдет на стадионе НСК «Олимпийский», стартовый свисток главного арбитра Катерины Монзуль прозвучит в 17:00.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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