Ролан Гаррос. Стала известна половина участников 1/8 финала

Второго октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи третьего круга у нижней половины мужской сетки.
12-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в трех сетах над итальянцем Стефано Травальей.
Лоренцо Сонего, Уго Гастон, Янник Синнер и Себастьян Корда впервые вышли в 1/8 финала на турнире Большого Шлема.
Ролан Гаррос. Третий круг
Нижняя часть сетки
Лоренцо Сонего (Италия) – Тэйлор Фриц (США) – 7:6(5), 6:3, 7:6(17)
Диего Шварцман (Аргентина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 7:6(3), 6:3, 6:3
Уго Гастон (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0
Доминик Тим (Австрия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:3, 6:1
Александр Зверев (Германия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:1, 7:5, 6:3
Янник Синнер (Италия) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:3, 7:5, 7:5
Себастьян Корда (США) – Педро Мартинес Портеро (Испания) – 6:4, 6:3, 6:1
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефано Травалья (Италия) – 6:1, 6:4, 6:0
Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Сонего – Шварцман [12]
Гастон [WC] – Тим [3]
Зверев [6] – Синнер
Корда [Q] – Надаль [2]
Матчи третьего круга верхней части сетки будут сыграны в субботу.
Источник — Sport.ua
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