Ролан Гаррос. Стала известна половина участников 1/8 финала

Надаль и Тим потихоньку движутся к полуфиналу

  • 03.10.2020 03:25
  • 63 просмотра
  • 0 комментариев
Ролан Гаррос. Стала известна половина участников 1/8 финала
© Ролан Гаррос. Александр Зверев

Второго октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи третьего круга у нижней половины мужской сетки.
 
12-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в трех сетах над итальянцем Стефано Травальей.

Лоренцо Сонего, Уго Гастон, Янник Синнер и Себастьян Корда впервые вышли в 1/8 финала на турнире Большого Шлема.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
 
Нижняя часть сетки
 
Лоренцо Сонего (Италия) – Тэйлор Фриц (США) – 7:6(5), 6:3, 7:6(17)
Диего Шварцман (Аргентина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 7:6(3), 6:3, 6:3

Уго Гастон (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0
Доминик Тим (Австрия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:3, 6:1

Александр Зверев (Германия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:1, 7:5, 6:3
Янник Синнер (Италия) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:3, 7:5, 7:5

Себастьян Корда (США) – Педро Мартинес Портеро (Испания) – 6:4, 6:3, 6:1
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефано Травалья (Италия) – 6:1, 6:4, 6:0
 
Пары 1/8 финала
 
Нижняя часть сетки
 
 Сонего –  Шварцман [12]
 Гастон [WC] –  Тим [3]
 
 Зверев [6] –  Синнер 
 Корда [Q] –  Надаль [2]

Матчи третьего круга верхней части сетки будут сыграны в субботу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности