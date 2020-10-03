Мякушко подписал контракт с аутсайдером чемпионата Польши

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Мякушко стал игроком польского клуба «Подбескидзе». Контракт подписан на год с возможностью продления.
Ранее 27-летний хавбек выступал за испанский «Алькоркон», но в августе контракт с клубом завершился, стороны решили не продлевать трудовое соглашение.
Отметим, что в минувшем сезоне Мякушко провел 17 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
«Подбескидзе» идет на предпоследнем месте в элитном дивизионе Польши.
Источник — Instagram
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