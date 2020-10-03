3-й тур
Унион Берлин
4:0
Майнц
02.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Унион Берлин забил 4 безответных гола в ворота Майнца

2 октября в чемпионате Германии состоялся стартовый матч 3-го тура Бундеслиги

  • 03.10.2020 00:55
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Унион Берлин забил 4 безответных гола в ворота Майнца
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2 октября в чемпионате Германии состоялся стартовый матч 3-го тура Бундеслиги

«Унион Берлин» забил 4 безответных гола в ворота «Майнца».

Бундеслига. 3-й тур

«Унион» Берлин – «Майнц» – 4:0

Голы: Крузе, 13, Ингвартсен, 49, Фридрих, 63, Похьянпало, 64.

«Унион» Берлин: Луте, Триммель (Рюерсон, 69), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Грисбек, 82), Премель, Крузе (Бюльтер, 64), Беккер (Похьянпало, 64), Ингвартсен (Эндо, 81).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Хак, Мвене (Кариколь, 71), Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Килиан, 71), Кунде (Небель, 60), Боэтиус, Онисиво, Матета (Буркардт, 60).

Предупреждения: Триммель, 32. Матета, 53. Латца, 59. Боэтиус, 67. Сен Жюст, 77.

Судья: Штегеманн.

Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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