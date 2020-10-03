2 октября в чемпионате Германии состоялся стартовый матч 3-го тура Бундеслиги.
«Унион Берлин» забил 4 безответных гола в ворота «Майнца».
Бундеслига. 3-й тур
«Унион» Берлин – «Майнц» – 4:0
Голы: Крузе, 13, Ингвартсен, 49, Фридрих, 63, Похьянпало, 64.
«Унион» Берлин: Луте, Триммель (Рюерсон, 69), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Грисбек, 82), Премель, Крузе (Бюльтер, 64), Беккер (Похьянпало, 64), Ингвартсен (Эндо, 81).
«Майнц»: Центнер, Брозински, Хак, Мвене (Кариколь, 71), Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Килиан, 71), Кунде (Небель, 60), Боэтиус, Онисиво, Матета (Буркардт, 60).
Предупреждения: Триммель, 32. Матета, 53. Латца, 59. Боэтиус, 67. Сен Жюст, 77.
Судья: Штегеманн.
Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.