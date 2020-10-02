ФОТО ДНЯ. Официальное командное фото Динамо сезона 2020/21

В киевском «Динамо» сделали традиционную фотографию на поле своей тренировочной базы.
ФОТО. Официальное командное фото «Динамо» сезона 2020/21
Офіційне командне фото «Динамо» сезону 2020/21 💙 pic.twitter.com/geIwUlLV55— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2020
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Источник — ФК Динамо Киев
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