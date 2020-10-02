ФОТО ДНЯ. Официальное командное фото Динамо сезона 2020/21

Киевляне сделали традиционную фотографию на поле своей тренировочной базы

  • 02.10.2020 23:48
  • 1000 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО ДНЯ. Официальное командное фото Динамо сезона 2020/21
© ФК Динамо Киев

В киевском «Динамо» сделали традиционную фотографию на поле своей тренировочной базы.

ФОТО. Официальное командное фото «Динамо» сезона 2020/21

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    bolelschik
      bolelschik, 03.10.2020 00:30
    0
    кошмар. не видно лиц. фотограф если так, мог бы и в четыре ряда поставить.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 00:29
    +1
    Frank Piter, 03.10.2020 00:21
    В таком случае Копанке эмблему на шорты нашьют, конечно сзади
    Ты же понимаешь что сейчас просто подал гениальную идею PUMA , по поводу нового дизайна формы ФК шахрай на сезон 21-22
    Бери деньги за это
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 00:21
    +1
    jekаfunny, 03.10.2020 00:19
    Не знаю , а за очередное изнасилование в еврокубке , можно чуть расширить половой орган что у шахтера вместо эмблемы ?
    В таком случае Копанке эмблему на шорты нашьют, конечно сзади
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 00:19
    +2
    mayakovskiy1, 03.10.2020 00:14
    Будущие серебряные медалисты. Кстати если 5 раз подряд серебро можно хоть пол звезды нарисовать?
    Не знаю , а за очередное изнасилование в еврокубке , можно чуть расширить половой орган что у шахтера вместо эмблемы ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 00:18
    +2
    Ржавые обиженки ,а вы по сменам под постами ДК дежурите, или кто когда протрезвел тот и вылез на смену?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:16
    -6
    mayakovskiy1, 03.10.2020 00:14
    Будущие серебряные медалисты. Кстати если 5 раз подряд серебро можно хоть пол звезды нарисовать?
    Коммент недели.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 03.10.2020 00:14
    -10
    Будущие серебряные медалисты. Кстати если 5 раз подряд серебро можно хоть пол звезды нарисовать?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 00:13
    +4
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:08
    Лес брёвен.
    Це ти про своїх сексуальних партнерів?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:08
    -7
    Лес брёвен.
    Ссылка
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 03.10.2020 00:01
    -2
    а как бы его увеличить админушки, а то ничего не видно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 00:13
    +4
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:08
    Лес брёвен.
    Це ти про своїх сексуальних партнерів?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 00:19
    +2
    mayakovskiy1, 03.10.2020 00:14
    Будущие серебряные медалисты. Кстати если 5 раз подряд серебро можно хоть пол звезды нарисовать?
    Не знаю , а за очередное изнасилование в еврокубке , можно чуть расширить половой орган что у шахтера вместо эмблемы ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 00:18
    +2
    Ржавые обиженки ,а вы по сменам под постами ДК дежурите, или кто когда протрезвел тот и вылез на смену?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 00:29
    +1
    Frank Piter, 03.10.2020 00:21
    В таком случае Копанке эмблему на шорты нашьют, конечно сзади
    Ты же понимаешь что сейчас просто подал гениальную идею PUMA , по поводу нового дизайна формы ФК шахрай на сезон 21-22
    Бери деньги за это
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 00:21
    +1
    jekаfunny, 03.10.2020 00:19
    Не знаю , а за очередное изнасилование в еврокубке , можно чуть расширить половой орган что у шахтера вместо эмблемы ?
    В таком случае Копанке эмблему на шорты нашьют, конечно сзади
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 03.10.2020 00:30
    0
    кошмар. не видно лиц. фотограф если так, мог бы и в четыре ряда поставить.
    Ссылка
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