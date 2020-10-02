Придется полетать. Шахтер войдет в топ-2 самых путешествующих команд ЛЧ

Донецкий «Шахтер» вошел в топ-2 среди 32 участников группового раунда Лиги чемпионов по количеству километров, которые надо будет преодолеть в пути на выездные матчи.

Команде Луиша Каштру предстоит пролететь на самолетах почти 8 тысяч километров. Лидером по этому показателю будет российский «Краснодар» (9840 км). Киевскому «Динамо» предстоит пролететь немногим более 5000 километров. Меньше всех дистанции в воздухе преодолеет нидерландский «Аякс» (всего 1870 км).

Поединок «Шахтера» с «Реалом» станет вторым по дальности – команды на пути друг к другу преодолеют по 3369 км. На первом месте – встреча «Краснодара» и «Севильи» (3805 км).

Волей жеребьевки« Шахтер» попал в группу B, где его соперниками будут «Реал», «Интер» и «Боруссия» М. «Динамо» же сыграет в группе G, где встретится с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем» под руководством Сергея Реброва. Групповой этап ЛЧ 2020/21 продлится с 20 октября до 8 декабря.