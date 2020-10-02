Придется полетать. Шахтер войдет в топ-2 самых путешествующих команд ЛЧ

Команде Луиша Каштру предстоит преодолеть на самолетах почти 8 тысяч км

  • 02.10.2020 22:19
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Придется полетать. Шахтер войдет в топ-2 самых путешествующих команд ЛЧ
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» вошел в топ-2 среди 32 участников группового раунда Лиги чемпионов по количеству километров, которые надо будет преодолеть в пути на выездные матчи.

Команде Луиша Каштру предстоит пролететь на самолетах почти 8 тысяч километров. Лидером по этому показателю будет российский «Краснодар» (9840 км). Киевскому «Динамо» предстоит пролететь немногим более 5000 километров. Меньше всех дистанции в воздухе преодолеет нидерландский «Аякс» (всего 1870 км).

Поединок «Шахтера» с «Реалом» станет вторым по дальности – команды на пути друг к другу преодолеют по 3369 км. На первом месте – встреча «Краснодара» и «Севильи» (3805 км).

Волей жеребьевки« Шахтер» попал в группу B, где его соперниками будут «Реал», «Интер» и «Боруссия» М. «Динамо» же сыграет в группе G, где встретится с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем» под руководством Сергея Реброва. Групповой этап ЛЧ 2020/21 продлится с 20 октября до 8 декабря.

 

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(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 22:41
    0
    По большому счету, Шахтеру до фонаря куда летать, хоть в Сан Франциско...У Ахметова денег никто не считал, так что с этим все в порядке. Только в коня ли корм будет, вот в чем вопрос....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 22:41
    0
    По большому счету, Шахтеру до фонаря куда летать, хоть в Сан Франциско...У Ахметова денег никто не считал, так что с этим все в порядке. Только в коня ли корм будет, вот в чем вопрос....
    Ссылка
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