ВИДЕО. Не тянет на 433? Цитаишвили на тренировке забил гол ударом свояка

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили бильярдным ударом отправил мяч в ворота на тренировке команды.
Хавбек показал в соцсетях, как забил ударом свояка (на бильярдном жаргоне), и подписал видеофрагмент: «Не тянет на 433?»
Известный футбольный паблик 433, названый по имени популярной тактической схемы 4–3–3, собирает видео и фотографии ярких, смешных, забавных футбольных эпизодов.
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Источник — Instagram
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