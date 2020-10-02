ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября

В субботу, 3 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Чемпионат Украины. Днепр-1 - Ворскла 2,28 - 3,55 - 3,00
17:00. Чемпионат Украины. Рух - ФК Львов 1,78 - 3,55 - 4,40
19:30. Чемпионат Украины. Ингулец - Минай 2,17 - 3,35 - 4,40
21:45. Чемпионат Италии. Удинезе - Рома 5,00 - 3,95 - 1,71
21:30. Чемпионат Германии. Боруссия Д - Фрайбург 1,32 - 6,00 - 9,34
22:00. Чемпионат Испании. Атлетико - Вильярреал 1,67 - 3,85 - 5,74
14:30. Чемпионат Англии. Челси - Кристал Пэлас 1,44 - 4,90 - 7,34
17:00. Чемпионат Англии. Эвертон - Брайтон 1,87 - 3,60 - 4,54
14:30. Чемпионат Англии. Лидс - Манчестер Сити 7,37 - 5,60 - 1,39
Виталий Петровский, Sport.ua
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