Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 3-го октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против полтавской «Ворсклы».
Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Донецкой области Юрий Иванов даст стартовый свисток в 14:00.
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Источник — #FootballHub
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