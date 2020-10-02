ВИДЕО. Гвардиола расхвалил Бьелсу и оценил жеребьевку Лиги чемпионов

В субботу, 3 октября, в рамках 4 тура английской Премьер-лиги «Лидс» встретит на своем поле «Манчестер Сити». Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы перед матчем.
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Источник — Sport.ua
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