ЭНРИКЕ: «Ни стабильность состава, ни его ротация не гарантируют успеха»

Наставник сборной Испании – о вызове 25 игроков на октябрьские матчи

  • 02.10.2020 17:17
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ЭНРИКЕ: «Ни стабильность состава, ни его ротация не гарантируют успеха»
© sefutbol.com

Сегодня главный тренер сборной Испании Луис Энрике обнародовал список из 25-ти футболистов, которые будут готовиться к октябрьским поединкам команды.

Напомним, что «Фурия Роха» 7 октября в товарищеском матче на выезде сыграет с Португалией. 10 октября команда Энрике в третьем туре Лиги наций будет принимать Швейцарию, а 13-го числа испанцы в Киеве на НСК «Олимпийский» встретятся со сборной Украины (начало - в 21:45).

После объявления состава Луис Энрике ответил на вопросы представителей СМИ Испании.

«Я вызвал 25 футболистов потому, что мне нравится добавлять игроков в команду, - цитирует тренера официальный сайт сборных Испании. - Мне нравится иметь глубину состава и больше возможностей.

Ни стабильность состава, ни его ротация не гарантируют успеха. Важен баланс. Думаю, те футболисты, которые оказались в списке, заслуживают этого».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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