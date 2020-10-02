В пятницу, 2 октября ПСЖ в шестом туре Лиги 1 дома примет «Анже». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

После 5 туров ПСЖ и «Анже» делят седьмое-восьмое места в турнирной таблице Лиги 1 с 9 очками в активе.