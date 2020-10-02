Перед Шахтером. Реал остался без ведущего защитника

«Реал» проинформировал о травме ведущего правого защитника Даниэля Карвахаля, у которого проблемы с коленом.

Игрок пропустит минимум два месяца и в групповом турнире Лиги чемпионов не поможет мадридской команде в матчах с «Шахтером», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

Вероятно, часть матчей Лиги чемпионов пропустит и Эден Азар, который вновь получил травму.