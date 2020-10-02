Перед Шахтером. Реал остался без ведущего защитника

Дани Карвахаль получил травму колена

  • 02.10.2020 15:25
  • 2854 просмотра
  • 14 комментариев
Перед Шахтером. Реал остался без ведущего защитника
© marca.com

«Реал» проинформировал о травме ведущего правого защитника Даниэля Карвахаля, у которого проблемы с коленом.

Игрок пропустит минимум два месяца и в групповом турнире Лиги чемпионов не поможет мадридской команде в матчах с «Шахтером», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

Вероятно, часть матчей Лиги чемпионов пропустит и Эден Азар, который вновь получил травму.

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Источник — Marca

(12 голосов)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 16:53
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 16:49
    Да-да))) Мышцу ты себе загонишь. Эта Шахта играла абсолютно равный матч с Сити на выезде, который закончился 1-1. Не позорный киевский автобус со средними командами, а именно равный матч с топ клубом Англии.
    Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
    Время не стоит на месте))) Игроки стареют)))) У Шахты смена поколений старики не могут уже а молодняк еще не тянет))) вспомнила баба как девкою была)))
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 16:49
    0
    Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:28
    Для Реала это не проблема))) даже если пол состава в лазарет отправят)) 2 состав Реала загонит Шахтер в Шахту((((
    Да-да))) Мышцу ты себе загонишь. Эта Шахта играла абсолютно равный матч с Сити на выезде, который закончился 1-1. Не позорный киевский автобус со средними командами, а именно равный матч с топ клубом Англии.
    Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 16:41
    0
    Степаненко у грі проти збірної Іспанії потрібно буде "викреслити" до кінця сезону головну рушійну силу Реалу - Рамоса, ось тоді Шахтарю засвітить примарний вогник в кінці тунелю в іграх проти Галактікос...
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 16:07
    0
    Воспитанник «Шахтера» Гайван: «Был в аренде в «Мариуполе», это фарм-клуб, разве «Шахтер» будет платить самому себе компенсацию?»
    Бывший игрок академии «Шахтера» Валерий Гайван поделился мнением о «Мариуполе».
    – Получается, как фарм-клуб. Как в хоккее, есть молодежная команда, которая играет не в высшей лиге, а в первой. Так и тут. Просто что две команды играют в высшей лиге. А потом запрещают играть этим пацанам, и у «Мариуполя» в заявке остается 8 человек.
    23 футболиста минус 14 арендованных – они против «Шахтера» вдевятером выйдут? Если не нужны вам футболисты – отдайте. В той же Бельгии забирают. Только ребята заходят в Европу – все играют. Зинченко, Малиновский, Яремчук.
    Спорт ЮА , в где эта новость ?
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    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:50
    -1
    Maks7777, 02.10.2020 15:48
    Бревно супряга и Месси старики с Роналдо)))) матчи будут огонььььь
    Ну имеем то что имеем))) Это опыт))) поиграть с такими мастерами)) На исходе их карьеры))) Футболки зато годные)))
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 15:48
    -1
    Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:38
    Я думаю Шахтер сильнее обосреться( у них пенсионеры из Бразилии играют))) У Динамо Молодняк Украинский) Так что если и обосрутся))) им простительно) Но они будут сражаться)) что бы себя показать))) а Шахтерам из Бразилии уже нечего доказывать))) Все равно не светит)) Я бы на месте Шахтера молодняк наигрывал))) с такими командами) а не отправлял по Днепрам и Мариуполям)))
    Бревно супряга и Месси старики с Роналдо)))) матчи будут огонььььь
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    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:38
    -7
    Maks7777, 02.10.2020 15:33
    книга рекордов Гиннесса ждёт ждёт вас Дк
    Я думаю Шахтер сильнее обосреться( у них пенсионеры из Бразилии играют))) У Динамо Молодняк Украинский) Так что если и обосрутся))) им простительно) Но они будут сражаться)) что бы себя показать))) а Шахтерам из Бразилии уже нечего доказывать))) Все равно не светит)) Я бы на месте Шахтера молодняк наигрывал))) с такими командами) а не отправлял по Днепрам и Мариуполям)))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.10.2020 15:36
    +2
    Maks7777, 02.10.2020 15:33
    книга рекордов Гиннесса ждёт ждёт вас Дк
    Вас уже не обогнать в рекордах Гиннесса , впрочем - шансы у вас есть.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.10.2020 15:34
    -1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:29
    Ты прыгун больше о дерьнаме думай, вот где позор будет на весь мир.
    Да , для вас 0:5 от Интера уже не позор. Ждите 0:7 !
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 15:33
    -2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:29
    Ты прыгун больше о дерьнаме думай, вот где позор будет на весь мир.
    книга рекордов Гиннесса ждёт ждёт вас Дк
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:32
    -1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:29
    Ты прыгун больше о дерьнаме думай, вот где позор будет на весь мир.
    Будет про Динамо такая новость))) также на пишу и о Динамо несы))
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    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 15:31
    0
    а його Енріке викликав... До речі, ще не факт, що кротами не зіграє. Може встигне відновитися.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:29
    -10
    Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:28
    Для Реала это не проблема))) даже если пол состава в лазарет отправят)) 2 состав Реала загонит Шахтер в Шахту((((
    Ты прыгун больше о дерьнаме думай, вот где позор будет на весь мир.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:28
    +1
    Для Реала это не проблема))) даже если пол состава в лазарет отправят)) 2 состав Реала загонит Шахтер в Шахту((((
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.10.2020 15:36
    +2
    Maks7777, 02.10.2020 15:33
    книга рекордов Гиннесса ждёт ждёт вас Дк
    Вас уже не обогнать в рекордах Гиннесса , впрочем - шансы у вас есть.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:28
    +1
    Для Реала это не проблема))) даже если пол состава в лазарет отправят)) 2 состав Реала загонит Шахтер в Шахту((((
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 16:53
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 16:49
    Да-да))) Мышцу ты себе загонишь. Эта Шахта играла абсолютно равный матч с Сити на выезде, который закончился 1-1. Не позорный киевский автобус со средними командами, а именно равный матч с топ клубом Англии.
    Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
    Время не стоит на месте))) Игроки стареют)))) У Шахты смена поколений старики не могут уже а молодняк еще не тянет))) вспомнила баба как девкою была)))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 16:49
    0
    Юрий Тютюшев, 02.10.2020 15:28
    Для Реала это не проблема))) даже если пол состава в лазарет отправят)) 2 состав Реала загонит Шахтер в Шахту((((
    Да-да))) Мышцу ты себе загонишь. Эта Шахта играла абсолютно равный матч с Сити на выезде, который закончился 1-1. Не позорный киевский автобус со средними командами, а именно равный матч с топ клубом Англии.
    Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 16:41
    0
    Степаненко у грі проти збірної Іспанії потрібно буде "викреслити" до кінця сезону головну рушійну силу Реалу - Рамоса, ось тоді Шахтарю засвітить примарний вогник в кінці тунелю в іграх проти Галактікос...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 16:07
    0
    Воспитанник «Шахтера» Гайван: «Был в аренде в «Мариуполе», это фарм-клуб, разве «Шахтер» будет платить самому себе компенсацию?»
    Бывший игрок академии «Шахтера» Валерий Гайван поделился мнением о «Мариуполе».
    – Получается, как фарм-клуб. Как в хоккее, есть молодежная команда, которая играет не в высшей лиге, а в первой. Так и тут. Просто что две команды играют в высшей лиге. А потом запрещают играть этим пацанам, и у «Мариуполя» в заявке остается 8 человек.
    23 футболиста минус 14 арендованных – они против «Шахтера» вдевятером выйдут? Если не нужны вам футболисты – отдайте. В той же Бельгии забирают. Только ребята заходят в Европу – все играют. Зинченко, Малиновский, Яремчук.
    Спорт ЮА , в где эта новость ?
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 15:31
    0
    а його Енріке викликав... До речі, ще не факт, що кротами не зіграє. Може встигне відновитися.
    Ссылка
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