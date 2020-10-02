Перед Шахтером. Реал остался без ведущего защитника

«Реал» проинформировал о травме ведущего правого защитника Даниэля Карвахаля, у которого проблемы с коленом.
Игрок пропустит минимум два месяца и в групповом турнире Лиги чемпионов не поможет мадридской команде в матчах с «Шахтером», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.
Вероятно, часть матчей Лиги чемпионов пропустит и Эден Азар, который вновь получил травму.
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Источник — Marca
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Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
Бывший игрок академии «Шахтера» Валерий Гайван поделился мнением о «Мариуполе».
– Получается, как фарм-клуб. Как в хоккее, есть молодежная команда, которая играет не в высшей лиге, а в первой. Так и тут. Просто что две команды играют в высшей лиге. А потом запрещают играть этим пацанам, и у «Мариуполя» в заявке остается 8 человек.
23 футболиста минус 14 арендованных – они против «Шахтера» вдевятером выйдут? Если не нужны вам футболисты – отдайте. В той же Бельгии забирают. Только ребята заходят в Европу – все играют. Зинченко, Малиновский, Яремчук.
Спорт ЮА , в где эта новость ?
Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
Сити летом вкатал Реал дважды и без шансов. И вот вопрос, почему если смогли с Сити не смогут с Реалом. Да Мадрид мега фаворит, но за 1 ничейку Шахта вполне может зацепится
Бывший игрок академии «Шахтера» Валерий Гайван поделился мнением о «Мариуполе».
– Получается, как фарм-клуб. Как в хоккее, есть молодежная команда, которая играет не в высшей лиге, а в первой. Так и тут. Просто что две команды играют в высшей лиге. А потом запрещают играть этим пацанам, и у «Мариуполя» в заявке остается 8 человек.
23 футболиста минус 14 арендованных – они против «Шахтера» вдевятером выйдут? Если не нужны вам футболисты – отдайте. В той же Бельгии забирают. Только ребята заходят в Европу – все играют. Зинченко, Малиновский, Яремчук.
Спорт ЮА , в где эта новость ?
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