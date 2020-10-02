ГАСПЕРИНИ: «О шансах Аталанты на Скудетто спросите после 20 туров»

«Аталанта» стартовала в новом сезоне чемпионата Италии с двух побед, однако наставник Джан Пьеро Гасперини сомневается, что команда Руслана Малиновского способна бороться с грандами на долгой дистанции.
«Я очень доволен тем, как «Аталанта» стартовала в сезоне. Но теперь мы будем до января играть по три матча в неделю. Добавилась Лига чемпионов, и нам будет очень тяжело».
«Скудетто? Об этом могут говорить «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Вы можете спросить про шансы «Аталанты» после 20-го тура», - сказал Гасперини.
Источник — Football-Italia
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