ГАСПЕРИНИ: «О шансах Аталанты на Скудетто спросите после 20 туров»

Тренер не верит, что команда способна бороться с грандами

  • 02.10.2020 15:11
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ГАСПЕРИНИ: «О шансах Аталанты на Скудетто спросите после 20 туров»
© twitter.com/atalanta_bc

«Аталанта» стартовала в новом сезоне чемпионата Италии с двух побед, однако наставник Джан Пьеро Гасперини сомневается, что команда Руслана Малиновского способна бороться с грандами на долгой дистанции.

«Я очень доволен тем, как «Аталанта» стартовала в сезоне. Но теперь мы будем до января играть по три матча в неделю. Добавилась Лига чемпионов, и нам будет очень тяжело».

«Скудетто? Об этом могут говорить «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Вы можете спросить про шансы «Аталанты» после 20-го тура», - сказал Гасперини.

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Источник — Football-Italia

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