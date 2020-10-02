Оба из Ворсклы. УПЛ определила лучшего тренера и игрока месяца

УПЛ по итогам сентября определила лучшего игрока и лучшего наставника месяца.
Лучшим наставником признан тренер «Ворсклы» Юрий Максимов. На старте сезона полтавская команда набрала 10 очков в 4-х турах и лидирует вместе с «Динамо».
Лучшим игроком месяца стал форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк, который в голосовании опередил Николая Шапаренко и Александра Гладкого.
Степанюк забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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Источник — УПЛ
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