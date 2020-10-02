ФОТО. Сборная самых дорогих переходов текущего трансферного окна

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих трансферов в текущем окне.
Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 трансферное окно в Европе было продлено до начала октября.
Самым дорогим трансфером стала покупка «Челси» у «Байера» 21-летнего немецкого хавбека Кая Хаверца за €80 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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