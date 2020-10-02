ВИДЕО. УЕФА напомнил, как Шевченко и Динамо уничтожили Барселону

Командам предстоит сыграть в Лиге чемпионов

  • 02.10.2020 13:27
  • 1285 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. УЕФА напомнил, как Шевченко и Динамо уничтожили Барселону
© fcdynamo.kiev.ua

После того, как жеребьевка Лиги чемпионов свела «Динамо» и «Барселону» в одной группе, УЕФА напомнил каталонцам, как в 1997 году Андрей Шевченко и киевская команда разгромили соперника 4:0.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 13:44
    +1
    con clusion, 02.10.2020 13:37
    Мы то помним.
    Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
    Нехай стукають... Перед матчами 1997 вони також стукали коли їх запитували чи може Барса програти Динамо.... Потім стукалися головою об стіл...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 13:42
    +1
    Почему не показали четвертый гол от Реброва?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 13:37
    0
    Любо глянуть
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 13:37
    +2
    Мы то помним.
    Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.10.2020 13:36
    0
    Главное, чтобы Динамо и Шахтер не проиграли больше чем в 3 мяча Барсе и Реалу соответственно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 13:36
    0
    Может потому что в Динамо все по старинке. Футбол менялся, а они - нет
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 13:35
    +2
    Мда, нет Шевы, нет и результата в ЛЧ вот уже 20 лет. Тогда как-то академия ДК сумела подготовить парочку футболистов которые дали результат. А потом что-то случилось. Когда-то кстати и Ференцварош играл здорово в Европе и ещё некоторые клубы из Польши, Чехии, Румынии которые уже не существуют
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 02.10.2020 13:34
    +2
    Прийшов час реваншу від Барси
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 13:29
    +2
    Пришло время Супряге)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 13:37
    +2
    Мы то помним.
    Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 13:35
    +2
    Мда, нет Шевы, нет и результата в ЛЧ вот уже 20 лет. Тогда как-то академия ДК сумела подготовить парочку футболистов которые дали результат. А потом что-то случилось. Когда-то кстати и Ференцварош играл здорово в Европе и ещё некоторые клубы из Польши, Чехии, Румынии которые уже не существуют
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 02.10.2020 13:34
    +2
    Прийшов час реваншу від Барси
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 13:29
    +2
    Пришло время Супряге)))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 13:44
    +1
    con clusion, 02.10.2020 13:37
    Мы то помним.
    Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
    Нехай стукають... Перед матчами 1997 вони також стукали коли їх запитували чи може Барса програти Динамо.... Потім стукалися головою об стіл...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 13:42
    +1
    Почему не показали четвертый гол от Реброва?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 13:37
    0
    Любо глянуть
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.10.2020 13:36
    0
    Главное, чтобы Динамо и Шахтер не проиграли больше чем в 3 мяча Барсе и Реалу соответственно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 13:36
    0
    Может потому что в Динамо все по старинке. Футбол менялся, а они - нет
    Ссылка
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