ВИДЕО. УЕФА напомнил, как Шевченко и Динамо уничтожили Барселону

После того, как жеребьевка Лиги чемпионов свела «Динамо» и «Барселону» в одной группе, УЕФА напомнил каталонцам, как в 1997 году Андрей Шевченко и киевская команда разгромили соперника 4:0.



🤘 Динамо Киев 🆚 Барселона 🤘



В качестве мотивации для фанов @DynamoKyiv напоминаем, что было в 1997 году... 🤭#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/k3bqSMj7TX — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020