ВИДЕО. УЕФА напомнил, как Шевченко и Динамо уничтожили Барселону

После того, как жеребьевка Лиги чемпионов свела «Динамо» и «Барселону» в одной группе, УЕФА напомнил каталонцам, как в 1997 году Андрей Шевченко и киевская команда разгромили соперника 4:0.
🤘 Динамо Киев 🆚 Барселона 🤘— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020
В качестве мотивации для фанов @DynamoKyiv напоминаем, что было в 1997 году... 🤭#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/k3bqSMj7TX
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Источник — Sport.ua
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Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
Только вот когда недавно про ЭТО рассказали болельщикам Барсы ТАМ, то они постучали пальцем по лбу.)))
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