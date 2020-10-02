ФОТО. Динамо провело командную фотосессию без участия Соля и Гармаша

Футболисты «Динамо» провели официальную фотосессию сезона 2020/21. Клуб сделал общекомандное фото, на котором не нашлось места форварду Франу Солю.
Ожидается, что он вскоре вернется в Испанию.
Кроме того, на фото нет хавбека Дениса Гармаша, чей статус в команде остается под вопросом. Также нет Никиты Бурды, однако защитник сейчас восстанавливается после серьезной травмы.
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Источник — ФК Динамо Киев
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