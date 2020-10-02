ФОТО. Динамо провело командную фотосессию без участия Соля и Гармаша

Киевляне представили официальное фото сезона 2020/21

  • 02.10.2020 12:47
  • 2368 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо провело командную фотосессию без участия Соля и Гармаша
© fcdynamo.kiev.ua

Футболисты «Динамо» провели официальную фотосессию сезона 2020/21. Клуб сделал общекомандное фото, на котором не нашлось места форварду Франу Солю.

Ожидается, что он вскоре вернется в Испанию.

Кроме того, на фото нет хавбека Дениса Гармаша, чей статус в команде остается под вопросом. Также нет Никиты Бурды, однако защитник сейчас восстанавливается после серьезной травмы.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Олег Данильченко
    online
      Олег Данильченко, 02.10.2020 13:32
    0
    serge_chibo, 02.10.2020 13:22
    679x403 а еще больше нельзя было фотку сжать? Ну вы же выставили фото для рассмотрения... Новость созданная на коленке
    Или ссылку хоть на оригинал прикрутили бы...х.з. что там можно увидеть.
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 02.10.2020 13:22
    +1
    679x403 а еще больше нельзя было фотку сжать? Ну вы же выставили фото для рассмотрения... Новость созданная на коленке
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 02.10.2020 13:22
    +1
    679x403 а еще больше нельзя было фотку сжать? Ну вы же выставили фото для рассмотрения... Новость созданная на коленке
    Ссылка
    Олег Данильченко
    online
      Олег Данильченко, 02.10.2020 13:32
    0
    serge_chibo, 02.10.2020 13:22
    679x403 а еще больше нельзя было фотку сжать? Ну вы же выставили фото для рассмотрения... Новость созданная на коленке
    Или ссылку хоть на оригинал прикрутили бы...х.з. что там можно увидеть.
    Ссылка
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