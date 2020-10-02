ФОТО. Динамо провело командную фотосессию без участия Соля и Гармаша

Футболисты «Динамо» провели официальную фотосессию сезона 2020/21. Клуб сделал общекомандное фото, на котором не нашлось места форварду Франу Солю.

Ожидается, что он вскоре вернется в Испанию.

Кроме того, на фото нет хавбека Дениса Гармаша, чей статус в команде остается под вопросом. Также нет Никиты Бурды, однако защитник сейчас восстанавливается после серьезной травмы.