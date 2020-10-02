Рональд КУМАН: «Мы можем быть довольны жеребьевкой»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги жеребьевки группового этапа лиги чемпионов.
«Мы понимаем, что «Ювентус» — сильнейшая команда в группе, и надеемся, что сможем продвинуться дальше в турнире. Мы можем быть довольны жеребьевкой, но уважаем всех соперников и понимаем, что свою силу еще предстоит доказать на поле», — отметил Куман.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ювентусом», «Ференцварошем» и киевским «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Киев
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Друге бы тренера начали врать, типа, все соперники равны, фаворитов нету и т.д.
Друге бы тренера начали врать, типа, все соперники равны, фаворитов нету и т.д.
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