Рональд КУМАН: «Мы можем быть довольны жеребьевкой»

Наставник «Барселоны» считает, что нужно уважать всех соперников

  • 02.10.2020 12:21
  • 2227 просмотров
  • 3 комментария
Рональд КУМАН: «Мы можем быть довольны жеребьевкой»
© ФК Барселона. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги жеребьевки группового этапа лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что «Ювентус» — сильнейшая команда в группе, и надеемся, что сможем продвинуться дальше в турнире. Мы можем быть довольны жеребьевкой, но уважаем всех соперников и понимаем, что свою силу еще предстоит доказать на поле», — отметил Куман.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ювентусом», «Ференцварошем» и киевским «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 13:37
    +1
    А как же быть не довольным ,,два андердога!!Так одно вобще Колосу с селу недавно слилось 2-0)))))
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    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 02.10.2020 13:19
    +1
    Отличное интервью без лицемерия. Всё по-честному
    Друге бы тренера начали врать, типа, все соперники равны, фаворитов нету и т.д.
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    maverik
    online
      maverik, 02.10.2020 12:46
    +3
    А мы как довольны !!!! Надеюсь хитрый лис сможет найти варианты при которых пожалеете что с Динамо попали в одну группу.
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    maverik
    online
      maverik, 02.10.2020 12:46
    +3
    А мы как довольны !!!! Надеюсь хитрый лис сможет найти варианты при которых пожалеете что с Динамо попали в одну группу.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 13:37
    +1
    А как же быть не довольным ,,два андердога!!Так одно вобще Колосу с селу недавно слилось 2-0)))))
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 02.10.2020 13:19
    +1
    Отличное интервью без лицемерия. Всё по-честному
    Друге бы тренера начали врать, типа, все соперники равны, фаворитов нету и т.д.
    Ссылка
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