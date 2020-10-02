Джоель Абу Ханна вызван в сборную Израиля

Оглашен состав национальной сборной Израиля на предстоящий сбор. В список попал 22-летний защитник «Зари» Джоель Абу Ханна.
Сборная Израиля проведет три игры в рамках Лиги Наций. 8-го октября на выезде Израиль сыграет с Шотландией, 11-го октября — дома с Чехией, а 14-го октября — на выезде со Словакией.
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Источник — ФК Заря
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