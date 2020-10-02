ВИДЕО. Динамовцы приняли участие в клубной фотосессии

Футболисты и тренерский штаб киевского «Динамо» приняли участие в традиционной клубной фотосессии перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов.
Несмотря на прохладную погоду, настроение у всех игроков было хорошее, динамовцы улыбались и шутили на протяжении всего процесса фотографирования.
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Источник — ФК Динамо Киев
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