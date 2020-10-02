Игорь ХАРАТИН: «Нравится подход Шевченко к каждому игроку»

25-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился мнением об украинских тренерах Сергее Реброве и Андрее Шевченко.

- Ты понимаешь, что ты — уникальный счастливчик, ведь сейчас ты работаешь под руководством двух лучших украинских тренеров — Реброва и Шевченко?

- Да, я понимаю! Я — счастливчик!

- Опиши методы работы Шевченко. Все говорят, что они европейские. Кто больше европеец: Ребров или Шевченко?

- Тяжело сказать. Мне нравится подход Шевченко к каждому игроку. Он узнает футболиста, много нового у него, и не только на поле. Это также важно знать. Мне это очень понравилось. Весьма интересно с такими тренерами работать.