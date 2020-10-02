В поединке 4-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» дома уступил «Кадису» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Атлетик» — «Кадис» — 0:1
Гол: Лопес, 57, автогол
Лучшие моменты матча Атлетик - Кадис
|57'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Унаи Лопес (Атлетик).
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Источник — Sport.ua
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