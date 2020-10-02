Жуниор Мораес рассказал о вариантах с возвращением в Бразилию

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал, что периодически на связь с ним выходят представители бразильских клубов, спрашивающие о желании футболиста вернуться на родину, однако какой-либо конкретики в переговорах не возникало.

«На протяжении многих лет у меня было несколько разговоров с бразильскими клубами. Официальных предложений не было, но я общался с «Сантосом, «Флуминенсе», «Коринтиансом». Люди из этих клубов говорили со мной о возможном возвращении в Бразилию. Был еще «Гремио», но в тот момент сделка не была возможной, ведь у меня был контракт. Отступные были высокими, потому это были просто разговоры», - отметил Мораес.

Контракт Мораеса с «Шахтером» рассчитан до конца 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.