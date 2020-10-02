ВИДЕО. Динамо готовится к поединку с Зарей

Матч 5-го тура УПЛ состоится в Киеве в воскресенье, 4-го октября

  • 02.10.2020 09:34
  • 1964 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Динамо готовится к поединку с Зарей
© ФК Динамо Киев

Обеспечив себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов после домашней победы над «Гентом» (3:0), времени на отдых у футболистов «Динамо» нет.

Впереди встреча с луганской «Зарей» в рамках чемпионата Украины, которая в прошлом сезоне дважды отбирала очки у киевской команды. Поэтому на тренировках — предельная концентрация и работа на максимуме.

Матч «Динамо» — «Заря» состоится в воскресенье, 4-го октября, на НСК «Олимпийский», начало — в 17:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 02.10.2020 10:43
    0
    Попов тренується... може вже Миколенко вернеться на свою рідну позицію...
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.10.2020 10:43
    0
    Попов тренується... може вже Миколенко вернеться на свою рідну позицію...
    Ссылка
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