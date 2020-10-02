ВИДЕО. Динамо готовится к поединку с Зарей

Обеспечив себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов после домашней победы над «Гентом» (3:0), времени на отдых у футболистов «Динамо» нет.

Впереди встреча с луганской «Зарей» в рамках чемпионата Украины, которая в прошлом сезоне дважды отбирала очки у киевской команды. Поэтому на тренировках — предельная концентрация и работа на максимуме.

Матч «Динамо» — «Заря» состоится в воскресенье, 4-го октября, на НСК «Олимпийский», начало — в 17:00.