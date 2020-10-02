Севилья – Леванте – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на своем поле минимально обыграла «Леванте» со счетом 1:0.
Лучшие моменты матча Севилья - Леванте
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник — MEGOGO
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