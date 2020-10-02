ЯРОШЕНКО: «Важливо, що Альянс прогресує, додає у багатьох ігрових моментах»

Тренер «Альянса» Юрій Ярошенко розповів про позиції, які потребують підсилення, а також виокремив головних претендентів на підвищення у класі. За словами Ярошенка після восьми-десяти турів можна буде говорити про конкретні завдання команди на сезон.

– Пане Юрію, чи задоволені ви комплектацією команди? Можливо, плануєте ще когось підписати у це міжсезоння?

– Селекція - це постійний процес. Важливо, щоб гравці мали змогу конкурувати між собою, без цього вони не прогресуватимуть. У нас є низка молодих гравців, які у майбутньому можуть багато користі принести команді. Проте, також є і досвідчені футболісти, які допомагають молоді на полі та поза ним. Звісно, хочемо, щоб ще деякі виконавці підсилили «Альянс» Наприклад, нам необхідне точкове підсилення на позиції центрального захисника, опорного півзахисника, можливо, треба і фланговий півзахисник. Працюємо у цьому напрямку, але не забігатимемо наперед.

– На вашу думку, хто в команді є лідером на футбольному полі та поза ним?

– У нас хороший та дружній колектив, тому не хочу нікого виділяти. Задоволений мікрокліматом всередині команди. Звісно, варто звернути увагу на більш досвідчених гравців, які на власному прикладі показують молодим гравцям як потрібно ставитися до футболу. Важливо, що у нас є такі гравці.

– Які завдання керівництво клубу поставило перед командою на цей сезон?

– Перед нами конкретних завдань не ставили, таких розмов не було. У кожному матчі прагнемо досягати позитивного результату та вдосконалювати свою гру. Якщо буде результат, то і мікроклімат всередині колективу постійно буде на високому рівні. Адже настрій гравців залежить і від результатів у тому числі. Після восьми-десяти турів будемо вже говорити про завдання, які поставимо перед собою на цей сезон.

– Які завдання ставите перед собою особисто? Яких результатів команда має досягнути, щоб ви були щасливим?

– У першу чергу прагну, щоб футболісти прогресували. Думаю, що це одне з найважливіших завдань для тренера. Звісно, також надзвичайно важливо, щоб команда досягала результату. Якщо буде результат, то у моєму житті буде більше позитивних емоцій.

– На даний момент для вас головне це результат чи якість гри?

– Неможливо роз'єднувати результат та якість гри. Важливо, щоб був симбіоз, адже без поєднання результату та якості гри не отримуватиму задоволення від своєї роботи. Наша команда перебуває у процесі вдосконалення своєї гри. Важливо, що «Альянс» прогресує, додає у багатьох ігрових моментах. Хочеться, щоб досягали результату і при цьому демонстрували цікавий футбол.

– Можете виділити команди, які є головними претендентами на медалі у цьому сезоні?

– Думаю, що серед головних претендентів на підвищення у класі будуть клуби, з великою футбольною історією. У першу чергу хочу відзначити «Чорноморець», «Металіст 1925». Також президент «Агробізнеса» поставив перед командою завдання вийти до Прем'єр-Ліги. На мою думку, ці три клуби боротимуться за підвищення у класі.



– У Першій лізі зараз зібрані кваліфіковані тренери, гравці. Можете виділити декілька особистостей, на яких обов'язково варто звернути увагу?

– Хочеться виділити центрального захисника Ігоря Курила, який непогано розпочинає атаки своєї команди, приносить команді позитивні результати своєю грою. У грі проти нашої команди Курило допоміг «Агробізнесу», забивши зі стандарту. Також хочеться відзначили бразильців Лукаса та Дерека з «Металіста 1925». За грою цих гравців цікаво спостерігати і з ними дуже складно впоратися захисникам. Ми зараз перебуваємо на стадії ознайомлення з Першою лігою, але цих гравців вже після перших турів можна виділити.

– Ви задоволені розвитком інфраструктури чи є якісь нагальні проблеми, які потребують вирішення?

– Ми знаємо про недоліки в інфраструктурі клуба, постійно розмовляємо з цього приводу з президентом. Потрібен час, щоб вирішити всі проблеми. Відзначу, що для команди створені хороші умови. Звісно, хочеться, щоб у клубу було все своє. Проте, президент робить все, щоб гравці тренувалися та грали на якісних газонах. Для розбудови футбольної інфраструктури потрібен час. Керівництво клубу знає про всі нагальні проблеми і думаю, що невеликими кроками вдосконалимо інфраструктуру.

Ігор КРОХА, спеціально для Sport.ua