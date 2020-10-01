И Хачериди не помог. Динамо Брест выбыло из Лиги Европы, проиграв Лудогорцу

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» проиграло болгарскому «Лудогорцу» и выбыло из турнира.
Весь матч за хозяев поля отыграл Евгений Хачериди, со скамейки запасных за игрой наблюдал Александр Нойок, а Артем Милевский в заявку на игру не попал из-за травмы.
Лига Европы 2020/21
4-й раунд квалификации
«Динамо» Брест (Беларусь) – Лудогорец» (Болгария) – 0:2
Голы: Маню, 73, Игиньо, 79.
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Источник — Sport.ua
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