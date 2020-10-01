Динамо Брест
0:2
Лудогорец
01.10.2020, FT

И Хачериди не помог. Динамо Брест выбыло из Лиги Европы, проиграв Лудогорцу

Александр Нойок остался в резерве, а Артем Милевский залечивает травму

  • 01.10.2020 22:51
  • 825 просмотров
  • 2 комментария
И Хачериди не помог. Динамо Брест выбыло из Лиги Европы, проиграв Лудогорцу
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» проиграло болгарскому «Лудогорцу» и выбыло из турнира.

Весь матч за хозяев поля отыграл Евгений Хачериди, со скамейки запасных за игрой наблюдал Александр Нойок, а Артем Милевский в заявку на игру не попал из-за травмы.

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации

«Динамо» Брест (Беларусь)  Лудогорец» (Болгария)  0:2

Голы: Маню, 73, Игиньо, 79.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 01.10.2020 23:20
    0
    Нечего белорусскому футбольному говну делать в группе ЕК. Футбола там уже лет пять нет...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 22:59
    +3
    а чем он мог помочь? тем что не привез пеналь и не заработал красной?так это обьективный уровень клубов бывшего СССР-кроме украинцев и россиян нет вообще футбола
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 22:59
    +3
    а чем он мог помочь? тем что не привез пеналь и не заработал красной?так это обьективный уровень клубов бывшего СССР-кроме украинцев и россиян нет вообще футбола
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 01.10.2020 23:20
    0
    Нечего белорусскому футбольному говну делать в группе ЕК. Футбола там уже лет пять нет...
    Ссылка
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