И Хачериди не помог. Динамо Брест выбыло из Лиги Европы, проиграв Лудогорцу

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» проиграло болгарскому «Лудогорцу» и выбыло из турнира.

Весь матч за хозяев поля отыграл Евгений Хачериди, со скамейки запасных за игрой наблюдал Александр Нойок, а Артем Милевский в заявку на игру не попал из-за травмы.

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации

«Динамо» Брест (Беларусь) – Лудогорец» (Болгария) – 0:2

Голы: Маню, 73, Игиньо, 79.